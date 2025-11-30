Hindustan Hindi News
कुल नेतागिरी भुला गए; तेजस्वी पर ललन सिंह का तंज- शपथ का डेट तय करने वाले नजर नहीं आ रहे

Sun, 30 Nov 2025 03:10 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड(जदयू) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। कहा है कि अपने शपथ ग्रहण की तारीख खुद तय करने वाले नेतागिरी भुला गए। भ्रम फैलाने वालों को जनता ने ऐसा सबक सिखा दिया कि कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्होंने लालू-राबड़ी के जंगलराज की भी चर्चा की।

पत्रकारों से पटना में ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष का काम भ्रम फैलाना भर रह गया है। लेकिन जनता ने भ्रम फैलाने वालों को समेट दिया। भ्रम जनता में नहीं चलता है। तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा कि अपने शपथ ग्रहण की तारीख खुद से तय कर लिए थे लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी बहुत मुश्किल से बन पाए। कुल नेतागिरी भुला गए। अब कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं। इन लोगों ने बिहार में 15 साल जो किया है उसे याद करके बिहार की जनता की रूह कांप जाती है।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो वादा करते हैं वह करते हैं। उन्होंने कहा है कि पांच साल में एक करोड़ रोजगार देंगे तो इसे पूरा भी करके दिखा दें। यही नीतीश कुमार की यूएसपी है। एक सवाल के जवाब में ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस को देश भर में कोई नहीं पूछ रहा। बिहार में तो और भी दुर्गति हो गई।

दरअसल तेजस्वी यादव ने चुनाव के पहले दावा किया था कि बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी और सरकार भी बनेगी। उन्होंने 18 नवम्बर को शपथ ग्रहण की तारीख भी तय कर लिया और सरकार का टारगेट भी सेट कर दिया था। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो सीन बदल गया। एनडीए ने 202 सीटों के साथ प्रचंड जीत दर्ज किया जबकि विपक्ष मात्र 35 सीटों पर सिमट गया। राजद के 25 विधायकों तेजस्वी यादव मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल कर पाए।

