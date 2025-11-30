कुल नेतागिरी भुला गए; तेजस्वी पर ललन सिंह का तंज- शपथ का डेट तय करने वाले नजर नहीं आ रहे

संक्षेप: लन सिंह ने कहा कि विपक्ष का काम भ्रम फैलाना भर रह गया है। लेकिन जनता ने भ्रम फैलाने वालों को समेट दिया। अपने शपथ ग्रहण की तारीख खुद से तय कर लिए थे लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी बहुत मुश्किल से बन पाए।

केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड(जदयू) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। कहा है कि अपने शपथ ग्रहण की तारीख खुद तय करने वाले नेतागिरी भुला गए। भ्रम फैलाने वालों को जनता ने ऐसा सबक सिखा दिया कि कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्होंने लालू-राबड़ी के जंगलराज की भी चर्चा की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पत्रकारों से पटना में ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष का काम भ्रम फैलाना भर रह गया है। लेकिन जनता ने भ्रम फैलाने वालों को समेट दिया। भ्रम जनता में नहीं चलता है। तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा कि अपने शपथ ग्रहण की तारीख खुद से तय कर लिए थे लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी बहुत मुश्किल से बन पाए। कुल नेतागिरी भुला गए। अब कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं। इन लोगों ने बिहार में 15 साल जो किया है उसे याद करके बिहार की जनता की रूह कांप जाती है।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो वादा करते हैं वह करते हैं। उन्होंने कहा है कि पांच साल में एक करोड़ रोजगार देंगे तो इसे पूरा भी करके दिखा दें। यही नीतीश कुमार की यूएसपी है। एक सवाल के जवाब में ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस को देश भर में कोई नहीं पूछ रहा। बिहार में तो और भी दुर्गति हो गई।