अब लोकसभा में हो गई तेजस्वी यादव की फजीहत, ललन सिंह ने शपथ की तारीख पर फिर लपेटा
ललन सिंह ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव को घेरते हुए संसद में कहा कि इनके एक सहयोगी है। वो तो पूरा अपना शपथ ग्रहण की तारीख घोषित कर दिए कि फलां तारीख को हम शपथ ग्रहण करने के लिए राजभवन जा रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को घेरा है। बिहार में चुनाव परिणामों से पहले शपथ की तारीख तय करने को लेकर इस बार ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को लोकसभा में लपेटा है। दरअसल संसद में SIR पर चर्चा करते हुए पहले कांग्रेस पर चुटकी ली और बिहार चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां आप 27 से 19 पर आ गए। 19 से इस बार 6 पर पहुंच गए। अगर यहीं हाल रहा तो जीरो पर पहुंच जाएंगे। इसलिए सकारात्मक सोच में आइए और अपने आप में सुधार करिए।
इसके बाद ललन सिंह ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव को घेरते हुए संसद में कहा कि इनके एक सहयोगी है। वो तो पूरा अपना शपथ ग्रहण की तारीख घोषित कर दिए कि फलां तारीख को हम शपथ ग्रहण करने के लिए राजभवन जा रहे हैं। स्वघोषित मुख्यमंत्री खुद को बना दिए और उनका हश्र यह हुआ कि 79 से 25 पर आ गए। लोकसभा में विरोधी दल के नेता ने एसआईआर के विरोध में पदयात्रा की और जहां-जहां पदयात्रा की थी उस जिले में एक भी सीट नहीं जीते।
आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही केंद्रीय मंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा था कि अपने शपथ ग्रहण की तारीख खुद तय करने वाले नेतागिरी भूल गए। ललन सिंह ने कहा था कि विपक्ष का काम भ्रम फैलाना भर रह गया है। जनता ने भ्रम फैलाने वालों को समेट दिया है। भ्रम जनता में नहीं चलता है। अपने शपथ ग्रहण की तारीख खुद तय कर लिए थे लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी काफी मुश्किल से बन सके। कुल नेतागिरी भुला गए।