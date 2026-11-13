नीतीश से मिलकर सम्राट चौधरी के पास पहुंचे ललन सिंह, छठ पर मुलाकातों से बिहार में हलचल

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने शुक्रवार को पटना में पहले जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। छठ महापर्व के बीच हुई इन मुलाकातों से बिहार का राजनीतिक पारा गर्माया हुआ है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की शुक्रवार को पटना में हुई राजनीतिक मुलाकातों से बिहार का सियासी पारा गर्मा गया। ललन सिंह ने पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद वे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे, बिहार एमएलसी चुनाव के बाद एनडीए में उठे असंतोष और खासकर जेडीयू में हुए घमासान के बाद ललन सिंह की दो शीर्ष नेताओं से मुलाकातें चर्चा का विषय बन गईं। छठ महापर्व के बीच हुई इन मुलाकातों के अलग-अलग सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं।

जानकारी के अनुसार, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने पहले पूर्व सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इसेक बाद वे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने पटना के एक अणे मार्ग स्थित लोक सेवक आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ उनकी बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात, एनडीए के भीतर समन्वय और राज्य में चल रही विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। बताया जाता है कि 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बिहार दौरे की तैयारियों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह गुरुवार को दिल्ली से पटना आए थे। हालांकि, पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया के सवालों से दूरी बनाए रखी। ललन सिंह की नीतीश और सम्राट चौधरी के साथ हुई अलग-अलग मुलाकातों के फोटो और पोस्ट भी सोशल मीडिया पर नहीं आए। राजनीतिक गलियारों में इस पर भी चर्चा होने लगी है।

नीरज ने ललन सिंह पर उठाए सवाल पिछले महीने बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक सीट से जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार ने ललन सिंह के प्रचार से दूरी बनाए रखने पर सवाल उठाए थे। बीते 5 नवंबर को हुई जेडीयू की समीक्षा बैठक में जेडीयू एमएलसी नीरज ने कहा था कि पटना स्नातक क्षेत्र ललन सिंह का भी है, उन्हें प्रचार में आना चाहिए था। पूर्व में यह बात भी सामने आई थी कि बैठक में नीरज ने ललन सिंह की लिखित शिकायत की, हालांकि पार्टी ने इस दावे से इनकार कर दिया।

नीरज का विरोध करने पर जेडीयू से निकाले गए अनंत सिंह दूसरी ओर, एमएलसी चुनाव में नीरज कुमार का खुलकर विरोध करने पर जेडीयू ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। जेडीयू ने उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए भी विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा। अनंत सिंह को जेडीयू में ललन सिंह का करीबी माना जाता रहा है।

विधान परिषद चुनाव के दौरान जब अनंत और नीरज का झगड़ा चरम पर था, तब जेडीयू नेतृत्व ने ललन सिंह को ही मामला सुलझाने का टास्क दिया था। हालांकि, ललन सिंह ने अनंत सिंह के विरोध को वाजिब बताते हुए कहा था कि नीरज ने विधानसभा चुनाव में मोकामा विधायक का विरोध किया था तब जेडीयू प्रदेश नेतृत्व ने कोई ऐक्शन नहीं लिया था।