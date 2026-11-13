नीतीश से मिलकर सम्राट चौधरी के पास पहुंचे ललन सिंह, छठ पर मुलाकातों से बिहार में हलचल
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने शुक्रवार को पटना में पहले जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। छठ महापर्व के बीच हुई इन मुलाकातों से बिहार का राजनीतिक पारा गर्माया हुआ है।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की शुक्रवार को पटना में हुई राजनीतिक मुलाकातों से बिहार का सियासी पारा गर्मा गया। ललन सिंह ने पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद वे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे, बिहार एमएलसी चुनाव के बाद एनडीए में उठे असंतोष और खासकर जेडीयू में हुए घमासान के बाद ललन सिंह की दो शीर्ष नेताओं से मुलाकातें चर्चा का विषय बन गईं। छठ महापर्व के बीच हुई इन मुलाकातों के अलग-अलग सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं।
जानकारी के अनुसार, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने पहले पूर्व सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इसेक बाद वे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने पटना के एक अणे मार्ग स्थित लोक सेवक आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ उनकी बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात, एनडीए के भीतर समन्वय और राज्य में चल रही विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। बताया जाता है कि 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बिहार दौरे की तैयारियों पर भी विचार-विमर्श हुआ।
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह गुरुवार को दिल्ली से पटना आए थे। हालांकि, पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया के सवालों से दूरी बनाए रखी। ललन सिंह की नीतीश और सम्राट चौधरी के साथ हुई अलग-अलग मुलाकातों के फोटो और पोस्ट भी सोशल मीडिया पर नहीं आए। राजनीतिक गलियारों में इस पर भी चर्चा होने लगी है।
नीरज ने ललन सिंह पर उठाए सवाल
पिछले महीने बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक सीट से जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार ने ललन सिंह के प्रचार से दूरी बनाए रखने पर सवाल उठाए थे। बीते 5 नवंबर को हुई जेडीयू की समीक्षा बैठक में जेडीयू एमएलसी नीरज ने कहा था कि पटना स्नातक क्षेत्र ललन सिंह का भी है, उन्हें प्रचार में आना चाहिए था। पूर्व में यह बात भी सामने आई थी कि बैठक में नीरज ने ललन सिंह की लिखित शिकायत की, हालांकि पार्टी ने इस दावे से इनकार कर दिया।
नीरज का विरोध करने पर जेडीयू से निकाले गए अनंत सिंह
दूसरी ओर, एमएलसी चुनाव में नीरज कुमार का खुलकर विरोध करने पर जेडीयू ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। जेडीयू ने उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए भी विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा। अनंत सिंह को जेडीयू में ललन सिंह का करीबी माना जाता रहा है।
विधान परिषद चुनाव के दौरान जब अनंत और नीरज का झगड़ा चरम पर था, तब जेडीयू नेतृत्व ने ललन सिंह को ही मामला सुलझाने का टास्क दिया था। हालांकि, ललन सिंह ने अनंत सिंह के विरोध को वाजिब बताते हुए कहा था कि नीरज ने विधानसभा चुनाव में मोकामा विधायक का विरोध किया था तब जेडीयू प्रदेश नेतृत्व ने कोई ऐक्शन नहीं लिया था।
21 नवंबर को बिहार आ रहे पीएम मोदी
बिहार में मौजूदा एनडीए की सरकार का एक साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली आ रहे हैं। राजापाकर के जाफरपट्टी में उनकी जनसभा होगी। इसको लेकर एनडीए के नेता जोरशोर से तैयारियों में जुटे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें पीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई थी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।