अनंत सिंह पर कार्रवाई संजय झा का अधिकार क्षेत्र, जेडीयू के ऐक्शन से ललन सिंह ने पल्ला झाड़ा

ललन सिंह ने कहा है कि अनंत सिंह पर कार्रवाई संजय झा के अधिकार क्षेत्र में हैं। संजय झा जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

बिहार विधान परिषद चुनाव में पार्टी की रणनीति के खिलाफ अभियान चलाने पर मोकामा विधायक अनंत सिंह के खिलाफ जदयू ने कार्रवाई तेज कर दिया है। पहले उन्हें पत्नी नीलम देवी समेत पार्टी से निकाला गया, फिर विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर को पत्र सौंपा गया और अब वर्षों पुराने सरकारी आवास से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बीच अनंत सिंह पर कार्रवाई के सवाल से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पल्ला झाड़ लिया है। उन्होने कहा है कि यह संजय झा का अधिकार क्षेत्र है।

दिल्ली में जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा एक साथ दिखे। इसी दौरान कई मीडियाकर्मी उनके पास पहुंच गए। पत्रकारों ने अनंत सिंह पर जदयू की ओर से की गई कार्रवाई पर सवाल पूछा। सवाल सुनने के बाद ललन सिंह और संजय झा आगे बढ़ गए। पत्रकार भी उनके साथ हो गए। गाड़ी में बैठने से पहले ललन सिंह ने संजय झा की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनसे बात कर लीजिए, यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र का है। इतना कहते हुए ललन सिंह अपनी गाड़ी में बैठ गए।

संजय झा ने भी नहीं दिया जवाब उसके बाद मीडियाकर्मी संजय झा की ओर मुखातिब हो गए। उनसे जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी टाल दिया। संजय झा कोई उत्तर दिए बगैर आगे की ओर बढ़ गए। अनंत सिंह को जेडीयू से छह साल के लिए बाहर करने का कार्यालय आदेश प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नाम से जारी किया गया। उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने का पत्र भी प्रदेश अध्यक्ष ने स्पीकर को सौंपा है। यह सवाल राजनैतिक गलियारे में तैर रहा है कि अनंत सिंह पर की जा रही कार्रवाई पर किसने मुहर लगाई।

जदयू के बड़े नेता हैं ललन सिंह ललन सिंह जदयू के बड़े और प्रभावी नेता हैं जो नीतीश कुमार की कोर टीम में शामिल हैं। वे पूर्व में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माना जाता है कि अनंत सिंह को ललन सिंह का सपोर्ट मिलता है। विधानसभा चुनाव के समय जब अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल चले गए तो ललन सिंह ने मोकामा की कमान संभाला। पिछले दिनों एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह अपनी पार्टी के नेता नीरज कुमार के खिलाफ उतर गए तो ललन सिंह को ही मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी गई। ललन सिंह का बयान आया कि अनंत सिंह अब कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन, अनंत सिंह दो-तीन दिनों के बाद ही पुराने रंग में आ गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ललन सिंह को नहीं जानते हैं।