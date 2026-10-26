अनंत सिंह पर कार्रवाई संजय झा का अधिकार क्षेत्र, जेडीयू के ऐक्शन से ललन सिंह ने पल्ला झाड़ा
ललन सिंह ने कहा है कि अनंत सिंह पर कार्रवाई संजय झा के अधिकार क्षेत्र में हैं। संजय झा जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
बिहार विधान परिषद चुनाव में पार्टी की रणनीति के खिलाफ अभियान चलाने पर मोकामा विधायक अनंत सिंह के खिलाफ जदयू ने कार्रवाई तेज कर दिया है। पहले उन्हें पत्नी नीलम देवी समेत पार्टी से निकाला गया, फिर विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर को पत्र सौंपा गया और अब वर्षों पुराने सरकारी आवास से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बीच अनंत सिंह पर कार्रवाई के सवाल से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पल्ला झाड़ लिया है। उन्होने कहा है कि यह संजय झा का अधिकार क्षेत्र है।
दिल्ली में जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा एक साथ दिखे। इसी दौरान कई मीडियाकर्मी उनके पास पहुंच गए। पत्रकारों ने अनंत सिंह पर जदयू की ओर से की गई कार्रवाई पर सवाल पूछा। सवाल सुनने के बाद ललन सिंह और संजय झा आगे बढ़ गए। पत्रकार भी उनके साथ हो गए। गाड़ी में बैठने से पहले ललन सिंह ने संजय झा की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनसे बात कर लीजिए, यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र का है। इतना कहते हुए ललन सिंह अपनी गाड़ी में बैठ गए।
संजय झा ने भी नहीं दिया जवाब
उसके बाद मीडियाकर्मी संजय झा की ओर मुखातिब हो गए। उनसे जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी टाल दिया। संजय झा कोई उत्तर दिए बगैर आगे की ओर बढ़ गए। अनंत सिंह को जेडीयू से छह साल के लिए बाहर करने का कार्यालय आदेश प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नाम से जारी किया गया। उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने का पत्र भी प्रदेश अध्यक्ष ने स्पीकर को सौंपा है। यह सवाल राजनैतिक गलियारे में तैर रहा है कि अनंत सिंह पर की जा रही कार्रवाई पर किसने मुहर लगाई।
जदयू के बड़े नेता हैं ललन सिंह
ललन सिंह जदयू के बड़े और प्रभावी नेता हैं जो नीतीश कुमार की कोर टीम में शामिल हैं। वे पूर्व में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माना जाता है कि अनंत सिंह को ललन सिंह का सपोर्ट मिलता है। विधानसभा चुनाव के समय जब अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल चले गए तो ललन सिंह ने मोकामा की कमान संभाला। पिछले दिनों एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह अपनी पार्टी के नेता नीरज कुमार के खिलाफ उतर गए तो ललन सिंह को ही मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी गई। ललन सिंह का बयान आया कि अनंत सिंह अब कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन, अनंत सिंह दो-तीन दिनों के बाद ही पुराने रंग में आ गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ललन सिंह को नहीं जानते हैं।
अनंत सिंह की पत्नी को बंगला खाली करने का फरमान
जदयू ने अनंत सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी पर भी कड़ी कार्रवाई की है। उनकी जदयू से उनकी सदस्यता रद्द करने के बाद बीस सूत्री समिति से भी बाहर कर दिया गया है। उनका उपमंत्री का दर्जा भी वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही उनके नाम से आवंटित एक मॉल रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया है। इस बंगले में अनंत सिंह काफी लंबे समय से रह रहे हैं जहां वे गाय और घोड़ा पालते हैं। नीलम देवी को बंगला खाली करने के लिए 25 नवंबर तक का समय दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें