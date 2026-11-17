ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रवचन करते रहते हैं। पहले अपने पिताजी से पूछें कि 15 सालों में कितने पुल बनवाए।

कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर सिक्स लेन ब्रिज का नाम नीतीश सेतु रखे जाने पर सियासत का दौर तेज होता जा रहा है। इसके नामाकरण पर राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव की आलोचना पर जदयू के वरीय नेता सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को जवाब जवाब देने के बहाने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और रबड़ी देवी के कामकाज की याद दिलाई है। तेजस्वी यादव ने पुल का नाम नीतीश सेतु रखे जाने पर टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी21 नवंबर को नीतीश सेतु का लोकार्पण करने वाले हैं।

पटना में पत्रकारों के सवाल पर ललन सिंह ने तल्ख अंदाज में कहा कि तेजस्वी यादव कभी गंभीर नेता नहीं रहे। उनकी बातों का जवाब देना भी ठीक नहीं लगता है। उन्हें कुछ बोलने से पहले अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि 15 सालों में उनके राज में क्या हुआ। ललन सिंह ने कहा कि उन लोगों ने एक पुलिया भी नहीं बनाया। जो पहले से बने थे उन्हें भी ध्वस्त कर दिया। अब तेजस्वी यादव प्रवचन दे रहे हैं। ऐसे नन सीरियस नेताओं की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है।

ललन सिंह ने कहा कि यह पुल नीतीश कुमार के वीजन का प्रतीक है। उन्होंने इसकी कल्पना की और साकार भी किया। डीपीआर तैयार होने से लेकर पुल के निर्माण तक नीतीश कुमार सक्रिय रहे। वे हमेशा इस पुल के निर्माण कार्यों का इंस्पेक्शन करते रहे। उस समय ललन सिंह ही पथ निर्माण मंत्री थे। तेजस्वी यादव की सोच इतनी ही है कि बेवजह आलोचना करें।

इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म करने का संदेश भाजपा देना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं रहता है तो उसके नाम पर पुल या किसी स्मारक का नाम रखा जाता है। नीतीश कुमार के जिंदा रहते उनके नाम पर पुल का नाम रखने का सीधा मतलब है कि उन्हें साइड करके उनकी राजनीति को समाप्त देना है।

इससे पहले राजद ने नीतीश सेतु नाम रखने पर कहा था यह जदयू को खुश करने का प्रयास है। विधान परिषद चुनाव के बाद बीजेपी ने उन निर्दलीय एमएलसी को अपने पाले में कर लिया जो जदयू उम्मीदवारों को हराकर आए थे। इससे बीजेपी और जदयू के बीच खटास उत्पन्न हो गई। डैमेज कंट्रोल के लिए नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नाम रखा गया है।