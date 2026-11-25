अनंत सिंह के घर पहुंचे ललन, बृजभूषण; बेटी की शादी में जुटने लगे नेता, एक लाख से ऊपर भीड़
अनंत सिंह की बेटी की शादी में मेहमानों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह नदावां पहुंच चुके हैं। नवादा सांसद विवेक ठाकुर भी पहुंचे।
मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी उनके पैत्रिक गांव नदावां में हो रही है। आज पटना के बिहटा से बारात आने वाली है। इस बीच मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया है। जदयू नेता सह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह नदावां पहुंच चुके हैं। बृजभूषण सिंह हेलीकॉप्टर से गांव पहुंचे तो चॉपर देखने के लिए भी भीड़ जुट गई। नवादा के सांसद विवेक ठाकुर भी पहुंचे। इसके पहले गोपालगंज के पूर्व सांसद और लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव भी आए थे। नेताओं का शानदार स्वागत किया गया।
शादी समारोह में अनंत सिंह के समर्थकों और रिश्तेदारों का आना जारी है। खबर लिखे जाने तक अनंत सिंह के घर पर एक लाख से अधिक लोग पहुंच चुके थे। चार लाख से अधिक मेहमानों के खाने की तैयारी की गई है। 150 से अधिक प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। इस मौके पर घुड़दौड़ का भी आयोजन किया गया है।
ललन सिंह कार से नदावां पहुंचे। उनके आते हीं ललन सिंह जिंदाबाद के नारे लगने लगे। मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो कहा कि बेटी सदा खुश रहे, आबाद रहे, आशीर्वाद देने आए हैं। शिवांगी के फलदान में जदयू से कोई नेता नहीं पहुंचे थे जबकि भाजपा से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई नेता जुटे। लोगों के बीच इस बात को लेकर काफी उत्सुकता थी कि जदयू से कोई नेता अनंत सिंह के घर पहुंचते हैं या नहीं। खासकर अनंत सिंह और अशोक चौधरी को लेकर काफी चर्चा हुई क्योंकि दोनों अनंत सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। चर्चा की वजह यह है कि एमएलसी चुनाव में पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध करने के कारण उन्हें जदयू से निष्कासित कर दिया गया है।
उधर पटना में बृजभूषण सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात की। उन्होने कहा कि अनंत सिंह की बेटी शादी में शामिल होने के लिए आए हैं। शादी अटेंड करने के बाद गोरखपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने भी जाना है। उनसे पूछा गया कि अनंत सिंह ने हेलीकॉप्टर भेजा है तो कहा कि हमारा है पर समझो उनका ही है। यूपी चुनाव पर पूछे गए सवाल को बृजभूषण सिंह टाल गए। उन्होंने कहा कि आज शादी में जा रहे हैं। बृजभूषण सिंह ने यह भी कहा कि आप लोगों(मीडिया) ने इस शादी की खुशियों को बढ़ा दिया है।
नवादा के सांसद विवेक ठाकुर भी अंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह को आशीर्वाद देने नदावां पहुंचे। अनंत सिंह ने उसका दिल से स्वागत किया। विवेक ठाकुर ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी और फोटो भी शेयर किया। फोटो में दोनों एक साथ बैठे हुए दिखे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें