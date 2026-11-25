अनंत सिंह की बेटी की शादी में मेहमानों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह नदावां पहुंच चुके हैं। नवादा सांसद विवेक ठाकुर भी पहुंचे।

मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी उनके पैत्रिक गांव नदावां में हो रही है। आज पटना के बिहटा से बारात आने वाली है। इस बीच मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया है। जदयू नेता सह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह नदावां पहुंच चुके हैं। बृजभूषण सिंह हेलीकॉप्टर से गांव पहुंचे तो चॉपर देखने के लिए भी भीड़ जुट गई। नवादा के सांसद विवेक ठाकुर भी पहुंचे। इसके पहले गोपालगंज के पूर्व सांसद और लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव भी आए थे। नेताओं का शानदार स्वागत किया गया।

शादी समारोह में अनंत सिंह के समर्थकों और रिश्तेदारों का आना जारी है। खबर लिखे जाने तक अनंत सिंह के घर पर एक लाख से अधिक लोग पहुंच चुके थे। चार लाख से अधिक मेहमानों के खाने की तैयारी की गई है। 150 से अधिक प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। इस मौके पर घुड़दौड़ का भी आयोजन किया गया है।

ललन सिंह कार से नदावां पहुंचे। उनके आते हीं ललन सिंह जिंदाबाद के नारे लगने लगे। मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो कहा कि बेटी सदा खुश रहे, आबाद रहे, आशीर्वाद देने आए हैं। शिवांगी के फलदान में जदयू से कोई नेता नहीं पहुंचे थे जबकि भाजपा से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई नेता जुटे। लोगों के बीच इस बात को लेकर काफी उत्सुकता थी कि जदयू से कोई नेता अनंत सिंह के घर पहुंचते हैं या नहीं। खासकर अनंत सिंह और अशोक चौधरी को लेकर काफी चर्चा हुई क्योंकि दोनों अनंत सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। चर्चा की वजह यह है कि एमएलसी चुनाव में पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध करने के कारण उन्हें जदयू से निष्कासित कर दिया गया है।

उधर पटना में बृजभूषण सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात की। उन्होने कहा कि अनंत सिंह की बेटी शादी में शामिल होने के लिए आए हैं। शादी अटेंड करने के बाद गोरखपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने भी जाना है। उनसे पूछा गया कि अनंत सिंह ने हेलीकॉप्टर भेजा है तो कहा कि हमारा है पर समझो उनका ही है। यूपी चुनाव पर पूछे गए सवाल को बृजभूषण सिंह टाल गए। उन्होंने कहा कि आज शादी में जा रहे हैं। बृजभूषण सिंह ने यह भी कहा कि आप लोगों(मीडिया) ने इस शादी की खुशियों को बढ़ा दिया है।