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Lakhisarai News: अमहरा गांव में युवक के साथ मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: लखीसराय के अमहरा गांव में एक मामूली विवाद के चलते युवक महेंद्र साव को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। पीड़ित ने स्थानीय ग्रामीण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है।

Lakhisarai News: अमहरा गांव में युवक के साथ मारपीट

Lakhisarai News: लखीसराय, हिप्र। सदर प्रखंड के अमहरा गांव में सोमवार को मामूली विवाद में युवक को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहचान अमहरा गांव निवासी मथुरा साव के 40 वर्षीय पुत्र महेंद्र साव के रूप में हुई। पीड़ित ने मारपीट का आरोप स्थानीय ग्रामीण पर लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही।

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