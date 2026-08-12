Lakhisarai News: 13 अगस्त को निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा, तैयारियों को लेकर भाजयुमो की बैठक संपन्न
Lakhisarai News: लखीसराय में भाजपा युवा मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 13 अगस्त को होने वाली तिरंगा यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष सोनू चंद्रवंशी ने कार्यकर्ताओं से सहयोग की अपील की और ने कहा कि यह यात्रा देशभक्ति की भावना को बढ़ाने का अवसर है।
Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के नया बाजार कोर्ट परिसर स्थित भाजपा प्रधान कार्यालय में मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 13 अगस्त कोआयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा की सफल संचालन को लेकर भाजयुमो जिलाध्यक्ष सोनू चंद्रवंशी ने कार्यकर्ताओं को सहयोग करने की अपील की। बैठक में तिरंगा यात्रा के स्वरूप और तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। यात्रा को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए युवा कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियों का आवंटन किया गया। भाजयुमो जिलाध्यक्ष सोनू चंद्रवंशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा आम जनमानस में देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने का एक बेहतरीन माध्यम है।
उन्होंने शहर के हर वर्ग और युवाओं से 13 अगस्त को आयोजित इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।बैठक में संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी और दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे जिन्होंने यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था, जनसंपर्क और व्यवस्थापन को लेकर अपने अपने सुझाव दिए।
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