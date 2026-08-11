Lakhisarai News: युवक के साथ मारपीट
Lakhisarai News: लखीसराय के वृंदावन गांव में सोमवार को मामूली विवाद पर युवक सचिन कुमार को मारपीट कर घायल कर दिया गया। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसने जान पहचान के युवक पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने की भी बात कही।
Lakhisarai News: लखीसराय, हिप्र। किऊल थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव में सोमवार को मामूली विवाद में युवक को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहचान स्थानीय निवासी टुन्ना राम के 23 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार के रूप में हुई। पीड़ित ने मारपीट का आरोप जान पहचान के युवक पर लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही।
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