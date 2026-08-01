Lakhisarai News: धर्मरायचक में महिला को पीटा
Lakhisarai News: लखीसराय के धर्मरायचक में एक मामूली विवाद के चलते महिला पर हमला हुआ। पीड़िता, उपेंद्र महतो की पत्नी ललिता देवी, को गंभीर चोटें आईं और उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला ने स्थानीय पड़ोसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्णय लिया है।
Lakhisarai News: लखीसराय, हिप्र। टाउन थाना क्षेत्र के धर्मरायचक में मामूली विवाद में गुरुवार देर रात महिला को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहचान स्थानीय निवासी उपेंद्र महतो की पत्नी ललिता देवी के रूप में हुई। पीड़िता ने मारपीट का आरोप स्थानीय पड़ोसी पर लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही। फिलहाल उनका इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है।
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