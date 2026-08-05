Lakhisarai News: बन्नूबगीचा गांव में महिला के साथ मारपीट
Lakhisarai News: लखीसराय के बन्नूबगीचा गांव में महिला आशा देवी को पड़ोसी द्वारा मारपीट कर घायल किया गया है। गंभीर हालत में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशा देवी ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्णय लिया। उनका इलाज अभी इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है।
Lakhisarai News: लखीसराय, हिप्र। चानन प्रखंड के बन्नूबगीचा गांव में मंगलवार को महिला को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहचान बन्नूबगीचा गांव निवासी दीपक पासवान की 35 वर्षीय पत्नी आशा देवी के रूप में हुई। पीड़िता ने मारपीट का आरोप पड़ोसी ग्रामीण पर लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही। फिलहाल उनका इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है।
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