Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhisarai News: बन्नूबगीचा गांव में महिला के साथ मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
Follow us on Google News
share

Lakhisarai News: लखीसराय के बन्नूबगीचा गांव में महिला आशा देवी को पड़ोसी द्वारा मारपीट कर घायल किया गया है। गंभीर हालत में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशा देवी ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्णय लिया। उनका इलाज अभी इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है।

Lakhisarai News: बन्नूबगीचा गांव में महिला के साथ मारपीट

Lakhisarai News: लखीसराय, हिप्र। चानन प्रखंड के बन्नूबगीचा गांव में मंगलवार को महिला को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहचान बन्नूबगीचा गांव निवासी दीपक पासवान की 35 वर्षीय पत्नी आशा देवी के रूप में हुई। पीड़िता ने मारपीट का आरोप पड़ोसी ग्रामीण पर लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही। फिलहाल उनका इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है।

ये भी पढ़ें:Lakhisarai News: विवाहिता को पीटा, अस्पताल में चल रहा इलाज
ये भी पढ़ें:Lakhisarai News: किऊल बस्ती में दंपती के साथ मारपीट
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhisarai Latest News Hospital

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।