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Lakhisarai News: पचना रोड में महिला को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: लखीसराय में एक विधवा महिला गीता देवी को स्थानीय युवक द्वारा मारपीट कर घायल किया गया। यह घटना नया बाजार पचना रोड वार्ड संख्या 16 में हुई। गीता देवी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और उन्होंने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आरोप लगाया है।

Lakhisarai News: पचना रोड में महिला को पीटा

Lakhisarai News: लखीसराय, हिप्र। कवैया थाना क्षेत्र के नया बाजार पचना रोड वार्ड संख्या 16 में शुक्रवार देर रात विधवा महिला को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहचान पचना रोड निवासी स्व अरुण कुमार की 55 वर्षीय पत्नी गीता देवी के रूप में हुई। पीड़िता ने मारपीट का आरोप स्थानीय युवक पर लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही।

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