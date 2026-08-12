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Lakhisarai News: धूप छांव और हल्की बूंदाबांदी से लोगों के बीच बढ़ी परेशानी, वायरल बुखार व सर्दी खांसी के बढ़े मरीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: - सदर अस्पताल के ओपीडी में सबसे अधिक सर्दी,खांसी व बुखार के मरीजधूप छांव और हल्की बूंदाबांदी से लोगों के बीच बढ़ी परेशानी, वायरल बुखार व सर्दी खांसी क

Lakhisarai News: धूप छांव और हल्की बूंदाबांदी से लोगों के बीच बढ़ी परेशानी, वायरल बुखार व सर्दी खांसी के बढ़े मरीज

Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में मौसम के मिजाज में आ रहे लगातार उतार चढ़ाव ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से कभी तीखी धूप तो कभी अचानक आसमान में बादल छाने के साथ हो रही हल्की बूंदाबांदी के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दिन भर धूप और छांव का यह खेल चल रहा है जिससे वातावरण में उमस और नमी बढ़ गई है। तापमान में आ रहे इस अचानक परिवर्तन का सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और लोग तेजी से मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मौसम में आए इस अनपेक्षित बदलाव के कारण जिले में वायरल इंफेक्शन का प्रकोप बढ़ गया है। सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर देखने को मिल रहा है।मौसम में आये बदलाव के कारण सदर अस्पताल सहित निजी क्लिनिकों में भी मरीजों की भीड़ देखी जा रही है।

सदर अस्पताल में मरीजों की लगी लंबी कतारें:

​मौसम के बिगड़ते मिजाज का असर सदर अस्पताल में साफ दिखाई दे रहा है। अस्पताल परिसर के रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर डॉक्टरों के चेंबर के बाहर मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। प्रतिदिन ओपीडी में दर्जनों की संख्या में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जो तेज बुखार, बदन दर्द, गले में खराश, सूखी खांसी और बहती नाक जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं।अस्पताल प्रशासन से मिली जानकरी के अनुसार सामान्य दिनों की तुलना में इन दिनों ओपीडी में मरीजों की संख्या में लगभग 30 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इनमें सबसे अधिक मामले वायरल फीवर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के सामने आ रहे हैं। अस्पताल में दवा वितरण केंद्र पर भी लोगों को अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया।

उमस और नमी से पनप रहे हैं बैक्टीरिया:

जब धूप के तुरंत बाद बारिश या बूंदाबांदी होती है तो वातावरण में अचानक नमी बढ़ जाती है। तापमान का यह बार बार बदलना शरीर के तापमान नियंत्रित करने वाली प्रणाली को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के मौसमी परिवेश में बैक्टीरिया और वायरस बहुत तेजी से पनपते हैं। धूप से घर लौटने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीना, पंखे या एसी में बैठना और बारिश के पानी में भीग जाना लोगों को बीमार बनाने के मुख्य कारण बन रहे हैं।

अस्पताल प्रशासन ने कसी कमर:

​मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार अमित ने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखने का दावा किया है। अस्पताल में आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं, पैरासिटामोल, एंटी-एलर्जिक और ओआरएस के पैकेटों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहने की बात कही। उन्होंने डॉक्टरों को ओपीडी में समय पर उपस्थित रहने और मरीजों को बेहतर चिकित्सीय देखभाल प्रदान करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी मरीज को असुविधा का सामना न करना पड़े। ​बदलते मौसम और बीमारियों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार अमित ने आम जनता के लिए परामर्श जारी किया है। डॉक्टरों ने लोगों को जागरूक रहने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है उन्होंने बासी, खुला और अत्यधिक तैलीय भोजन करने से बचने तथा केवल ताजा, गर्म और सुपाच्य भोजन ग्रहण करने, उबला हुआ या अच्छे से छाना गया पानी ही पीने, फ्रिज के अत्यधिक ठंडे पानी और सड़क किनारे मिलने वाले खुले पेय पदार्थों से परहेज करने, धूप-छांव से तुरंत आकर ठंडा पानी न पीएं और न ही सीधे एसी या कूलर के सामने बैठने, बूंदाबांदी या हल्की बारिश में भीगने से बचने की सलाह दी और उन्होंने बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर से सीधे एंटीबायोटिक या दर्द निवारक दवाएं नही लेने की सलाह दी गई है।

सामान्य प्रश्न

मौसम में बदलाव के कारण किस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं?
मौसम में बदलाव के कारण वायरल फीवर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन जैसी बीमारियों में वृद्धि हुई है।
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