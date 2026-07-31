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Lakhisarai News: कटेहर व अन्य स्थानों पर जल जमाव से परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा के कटेहर गांव में जल-जमाव से लोग परेशान हैं। एक लिंक रोड पर जल जमाव और गौरीशंकर मंदिर जाने वाली सड़क पर खुदाई करके पानी बहाया जा रहा है। बारिश के कारण स्थानीय सीएचसी और पुरानी बाजार में भी पानी जमा हो गया है, जिससे आवागमन में कठिनाई हो रही है।

Lakhisarai News: कटेहर व अन्य स्थानों पर जल जमाव से परेशानी

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा। नगर परिषद क्षेत्र के कटेहर गांव समेत अन्य स्थानों पर जल-जमाव होने से लोगों को कठिनाई हो रही है। कटेहर गांव के एक लिंक रोड पर जल का जमाव देख गया। गौरीशंकर मंदिर धाम जाने वाली संपर्क सड़क पर भी घर के लोगों के द्वारा खुदाई करके पानी बहाया जाता है। बारिश के कारण स्थानीय सीएचसी परिसर में पानी जमा हो गया था। पुरानी बाजार में भी गंदे पानी का जमाव हो गया जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है।

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