Lakhisarai News: शहीद भगत सिंह योग व खेल मैदान में लगाए गए नीम के पौधे

Lakhisarai News: - नाग पंचमी पर पांचवें दिन भी जारी रहा वृक्षारोपण अभियाननाग पंचमी पर खगौर पंचायत के

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। जिले के खगौर पंचायत स्थित शहीद भगत सिंह योग एवं खेल मैदान (सेंट्रल स्कूल मैदान) में पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाया जा रहा वृक्षारोपण अभियान लगातार पांचवे दिन भी जारी रहा।

अभियान का उद्देश्य राष्ट्रवादी एवं समाजसेवी मित्रों के सहयोग से संचालित इस अभियान के तहत खेल मैदान को हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं। पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पौधे के चारों ओर ट्री गार्ड एवं बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की जा रही है।

पौधों का रोपण नाग पंचमी के पावन अवसर पर सोमवार को पांच नीम के पौधे रोपे गए। अभियान से जुड़े लोगों ने बताया कि वृक्षारोपण केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण भी इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।

सुरक्षा घेराबंदी इसी सोच के तहत खेल मैदान के चारों ओर गेबियन (सुरक्षा घेराबंदी) लगाकर नीम, गुलमोहर, कचनार, पीपल, बरगद सहित कई प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं। इस अभियान में सनोज साहू, अजय कुशवाहा, हिमांशु पटेल, सत्यानंद भारती, डॉ. अरुण, अशोक मिस्त्री, रौशन विश्वकर्मा, श्रवण मंडल, मन्नू यादव सहित कई राष्ट्रवादी एवं समाजसेवी कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सभी ने पौधों की सुरक्षा और उनके बेहतर विकास के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया।

प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन अभियान से जुड़े लोगों ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण समय की आवश्यकता है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से भी इस जनहित एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान से जुड़ने, लगाए गए पौधों की देखभाल करने तथा हरित वातावरण के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। अभियान से जुड़े सहयोगियों का कहना है कि यह मुहिम आगे भी लगातार जारी रहेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और हराभरा वातावरण मिल सके।