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Lakhisarai News: केआरके हाई स्कूल में मतदाता जागरूकता सह प्रतियोगिता, छात्रों को दी निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: लखीसराय में निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता जागरूकता सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी देना था। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को मतदान का महत्व तथा ईवीएम की कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया।

Lakhisarai News: केआरके हाई स्कूल में मतदाता जागरूकता सह प्रतियोगिता, छात्रों को दी निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि । जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी के निर्देश पर बुधवार को शहर के केआरके उच्च विद्यालय में निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता जागरूकता सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रधान सहायक पंकज कुमार ने किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा निर्वाचन प्रक्रिया की सही जानकारी देना था।

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कार्यक्रम का संचालन

कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका, मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया, मतदान का महत्व, ईवीएम एवं वीवीपैट की कार्यप्रणाली, मतदान और मतगणना की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) के माध्यम से युवाओं को भविष्य में जिम्मेदार मतदाता बनने के लिए प्रेरित किया गया।

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प्रतियोगिता का आयोजन

इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी, भाषण एवं जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने लोकतंत्र में मतदान की भूमिका, निष्पक्ष चुनाव और नागरिक कर्तव्यों पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की सराहना की गई। प्रधान सहायक पंकज कुमार ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रत्येक नागरिक का जागरूक होना आवश्यक है। मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने परिवार और समाज के लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करें तथा 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं।

आगामी जागरूकता गतिविधियां

निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 24 जुलाई से 29 जुलाई तक निर्वाचन साक्षरता क्लब के माध्यम से विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने और स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

नवीनतम प्रश्न और उत्तर

इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था?
कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा निर्वाचन प्रक्रिया की सही जानकारी देना था।
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