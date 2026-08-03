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Lakhisarai News: किऊल बस्ती में शराब पीकर हंगामा करने का वीडियो वायरल, लोगों ने की कार्रवाई की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: लखीसराय के किऊल बस्ती में शराब पीकर युवक के हंगामा करने का वीडियो वायरल हुआ है। स्थानीय लोगों ने शराबबंदी कानून की मांग करते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अवैध शराब गतिविधियों की सूचना दें।

Lakhisarai News: किऊल बस्ती में शराब पीकर हंगामा करने का वीडियो वायरल, लोगों ने की कार्रवाई की मांग

Lakhisarai News: किऊल बस्ती में शराब पीकर हंगामा करने का वीडियो वायरल, लोगों ने की कार्रवाई की मांग लखीसराय, एक प्रतिनिधि। कवैया थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय किऊल बस्ती के समीप एक युवक के शराब के नशे में हंगामा करने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, हिन्दुस्तान अखबार इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

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स्थानीय लोग नाराज

वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और उन्होंने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद यदि लोग खुलेआम शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं, तो यह कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करता है। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि शराब पीकर सार्वजनिक स्थानों पर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी पता लगाया जाए कि शराबबंदी के बावजूद ऐसे लोगों तक शराब कैसे पहुंच रही है।

प्रशासन की कार्रवाई

ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र में नियमित छापेमारी अभियान चलाने तथा अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं से आम लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों में भय का माहौल बनता है तथा सामाजिक वातावरण भी प्रभावित होता है। इस संबंध में उत्पाद अवर निरीक्षक निर्मल कुमार ने बताया कि उत्पाद विभाग द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और शराब के अवैध कारोबार तथा शराब सेवन करने वालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो का सत्यापन कराया जाएगा। यदि जांच में वीडियो सही पाया जाता है और संबंधित व्यक्ति की पहचान होती है, तो उसके विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि शराब से संबंधित किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस या उत्पाद विभाग को दें, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके。

प्रश्नोत्तरी

स्थानीय लोगों ने शराबबंदी कानून की मांग कब की?
स्थानीय लोगों ने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की मांग की है जब वीडियो वायरल हुआ।
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