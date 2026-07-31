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Lakhisarai News: युवक को पीटकर घायल किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: लखीसराय के वृंदावन गांव में मामूली विवाद के चलते जीतो यादव नामक युवक को गंभीरता से मारा गया। पीड़ित को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने स्थानीय निवासी पर हमले का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया है। उनकी स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है।

Lakhisarai News: युवक को पीटकर घायल किया

Lakhisarai News: लखीसराय, हिप्र। किऊल थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव में गुरुवार को मामूली विवाद में युवक को गंभीर रूप से मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहचान वृंदावन गांव निवासी विनो यादव के 25 वर्षीय पुत्र जीतो यादव के रूप में हुई। पीड़ित ने मारपीट का आरोप स्थानीय पड़ोसी ग्रामीण पर लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही। फिलहाल उनका इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। स्थिति सामान्य बताया जा रहा है।

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