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Lakhisarai News: सड़क दुर्घटना में युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: लखीसराय के रामगढ़चौक थाना क्षेत्र में रविवार को अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से 37 वर्षीय युवक उदय यादव घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना चमघरा गांव के निवासी उदय यादव के साथ हुई।

Lakhisarai News: सड़क दुर्घटना में युवक घायल

Lakhisarai News: लखीसराय, हिप्र। रामगढ़चौक थाना क्षेत्र स्थित मुख्य सड़क पर रविवार को अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से युवक के घायल होने का मामला सामने आया। जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहचान रामगढ़चौक थाना क्षेत्र के ही चमघरा गांव निवासी सुवित यादव के 37 वर्षीय पुत्र उदय यादव के रूप में हुई।

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