Lakhisarai News: जाम के कारण दिन भर परेशान रहे लोग
Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। स्थानीय बाजार में नागपंचमी को लेकर भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। खास कर ऑटो गाड़ी के चालकों के द्वारा एनएच-80 पर
Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। स्थानीय बाजार में नागपंचमी को लेकर भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। खास कर ऑटो गाड़ी के चालकों के द्वारा एनएच-80 पर गाड़ियों को घुमाने एवं जहां-तहां लगाने से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। एनएच-80 के दोनों किनारे और फुटपाथों पर अतिक्रमण रहने के कारण गाड़ियों का कई बार जाम लगा और टूटा।
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