Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhisarai News: जाम के कारण दिन भर परेशान रहे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
Follow us on Google News
share

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। स्थानीय बाजार में नागपंचमी को लेकर भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। खास कर ऑटो गाड़ी के चालकों के द्वारा एनएच-80 पर

Lakhisarai News: जाम के कारण दिन भर परेशान रहे लोग

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। स्थानीय बाजार में नागपंचमी को लेकर भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। खास कर ऑटो गाड़ी के चालकों के द्वारा एनएच-80 पर गाड़ियों को घुमाने एवं जहां-तहां लगाने से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। एनएच-80 के दोनों किनारे और फुटपाथों पर अतिक्रमण रहने के कारण गाड़ियों का कई बार जाम लगा और टूटा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhisarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।