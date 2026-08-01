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Lakhisarai News: किऊल रेल पुल पर ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: - पहचान नहीं, पुल पार करने के खतरनाक रास्ते पर फिर उठा सवालकिऊल रेल पुल पर ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत

Lakhisarai News: किऊल रेल पुल पर ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। लखीसराय-किऊल रेलखंड पर स्थित किऊल रेलवे पुल पर शनिवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। घटना सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही रेल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में मिले व्यक्ति को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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पुलिस की प्रतिक्रिया

आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि बीच पुल पर अप लाइन की पटरी पर एक अधेड़ व्यक्ति के पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर उसकी सांसें चल रही थीं। पुलिस ने बिना देर किए उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

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शव की पहचान और जांच

पहचान के लिए शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद तीन दिनों तक सुरक्षित रखा गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया रेल पुलिस के सिपाही बलवीर कुमार की मौजूदगी में पूरी कराई गई। रेल पुलिस मृतक की शिनाख्त और घटना के कारणों की जांच में जुटी है।

सुरक्षा और जागरूकता

गौरतलब है कि किऊल नदी पर बना अस्थायी जुगाड़ पुल बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त होने के बाद बड़ी संख्या में लोग समय बचाने के लिए रेलवे पुल और रेल पटरियों के रास्ते लखीसराय स्टेशन तथा बाजार की ओर आवागमन कर रहे हैं। यह रास्ता पूरी तरह प्रतिबंधित और अत्यंत खतरनाक है, इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर इसका उपयोग कर रहे हैं। रेलवे और पुलिस प्रशासन समय-समय पर लोगों से रेलवे ट्रैक और पुल से होकर आवागमन नहीं करने की अपील करते रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं। इसके बावजूद कई लोग चेतावनी को नजरअंदाज कर इस खतरनाक रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी रहती है। किऊल रेलवे पुल पर हुई यह घटना एक बार फिर लोगों के लिए चेतावनी है कि कुछ मिनट बचाने की कोशिश जानलेवा साबित हो सकती है। प्रशासन ने आम लोगों से सुरक्षित और वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करने तथा रेलवे ट्रैक और पुल से होकर आवागमन नहीं करने की अपील की है।

सामान्य प्रश्न

किस स्थान पर ट्रेन दुर्घटना हुई?
ट्रेन दुर्घटना किऊल रेलवे पुल पर हुई।
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