Lakhisarai News: लखीसराय में एक घंटे के भीतर ₹1.26 लाख का चालान काटा गया। सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए हेलमेट पहनने की अपील की गई है। डिटो मुकुल पंकज मणि के नेतृत्व में अभियान चलाया गया, जिसमें दोपहिया और चारपहिया वाहनों की सघन जांच की गई। अभियान का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है।

Lakhisarai News: एक घंटे में ₹1.26 लाख का चालान, हेलमेट पहनने की डीटीओ ने की अपील लखीसराय, एक प्रतिनिधि। सड़क सुरक्षा नियमों के पालन और लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुवार को लखीसराय बाइपास स्थित बीएड कॉलेज मोड़ के पास तिराहे पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया।

अभियान का नेतृत्व अभियान का नेतृत्व जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) मुकुल पंकज मणि ने किया। इस दौरान मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) प्रतीक कुमार सहित परिवहन विभाग की टीम मौजूद रही।करीब एक घंटे तक चले इस विशेष अभियान के दौरान दोपहिया और चारपहिया वाहनों की गहन जांच की गई। हेलमेट नहीं पहनने, आवश्यक दस्तावेजों की कमी, यातायात नियमों के उल्लंघन तथा अन्य अनियमितताओं के मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 1 लाख 26 हजार रुपये का चालान काटा गया। वाहन जांच के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की भी जांच की।

जुर्माना लगाने की प्रक्रिया जिन वाहन चालकों के पास आवश्यक कागजात नहीं मिले या जिन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन किया, उनके विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना लगाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी मुकुल पंकज मणि ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट नहीं पहनने के कारण गंभीर चोटें और मौतें होती हैं। इसलिए सभी दोपहिया वाहन चालक स्वयं और अपने पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट अवश्य पहनाएं।

सड़क सुरक्षा का महत्व उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य सुरक्षा नियमों का पालन कर लोग न केवल खुद की, बल्कि दूसरों की जान भी सुरक्षित रख सकते हैं। परिवहन विभाग आगे भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से वाहन जांच अभियान चलाता रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान कई वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित वाहन संचालन के लिए जागरूक भी किया गया। परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की कि वे सड़क पर निकलने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें और सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें।