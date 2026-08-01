Lakhisarai News: श्रावणी मेले की भीड़ के बीच शहर में जाम की स्थिति, नहीं हटा अतिक्रमण
Lakhisarai News: - शहर में विकराल जाम से जनता और व्यवसायी हलकान, नहीं मिल रही जाम से मुक्तिभलूई- मंझवे के बीच किऊल पर पुल बनने से
Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। पवित्र सावन महीने की शुरुआत के साथ ही शहर की सड़कों पर शिवभक्त कांवरियों के वाहनों का दबाव अचानक काफी बढ़ गया है। एक तरफ जहां श्रद्धालु बाबा धाम की ओर अग्रसर हैं वहीं दूसरी तरफ अशोक धाम जाने के लिये शिवभक्त सड़क मार्ग से निजी और बसों के जरिये पहुंच रहे हैं। शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सावन के आगमन के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर शहरी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कोई ठोस पहल नहीं की गई है। नतीजतन, संकरी हो चुकी सड़कों पर घंटों जाम की स्थिति बन रही है जिससे आम जनजीवन और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
अतिक्रमण से सिकुड़ीं सड़कें, ई-रिक्शा चालकों की मनमानी:
शहर के प्रमुख चौक चौराहों मुख्य बाजार और शहीद द्वार के समीप अतिक्रमणकारियों ने सड़कों के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा रखा है। दुकानदारों द्वारा सड़क तक सामान सजाने और ठेले खोंमचे वालों के कारण मुख्य मार्ग पहले से ही संकरे हो चुके हैं। इस पर रही सही कसर ई रिक्शा चालकों की अनियंत्रित मनमानी पूरी कर दे रही है। यातायात नियमों को ताक पर रखकर ई-रिक्शा चालक जहां तहाँ बीच सड़क पर ही अपने वाहन खड़े कर सवारी बैठाने और उतारने लगते हैं जिसके कारण जाम की स्थिति बन रही है।
कांवरिया वाहनों का दबाव बढ़ा, सता रहा विकराल जाम का डर:
सावन में देवघर, अशोकधाम और अन्य शिवालयों की ओर जाने वाले कांवरिया वाहनों की संख्या में रोजाना भारी इजाफा हो रहा है। आम दिनों में ही जो शहर घंटों जाम की त्रासदी झेलता है वही सावन के दौरान स्थिति और विकराल होने की पूरी आशंका है। यदि प्रशासन ने तुरंत सख्त कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में मुख्य सड़कों पर पैदल चलना भी दूभर हो जाएगा। खासकर एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं के जाम में फंसने का खतरा लगातार बना हुआ है।
कारोबारियों का छलका दर्द, ठप हो रहा व्यापार:
शहर में लगातार लग रहे इस महाजाम की वजह से स्थानीय व्यवसायी भी बेहद परेशान हैं। व्यापारी वर्ग का कहना है कि जाम और अतिक्रमण के कारण दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले ग्राहक अब शहर के मुख्य बाजारों में आने से कतराने लगे हैं।बाजार में गाड़ियों के रुकने या पार्किंग की कोई जगह नहीं बची है। दुकान के ठीक सामने ई-रिक्शा और ठेले खड़े रहते हैं जिससे ग्राहक हमारी दुकानों तक पहुँच ही नहीं पाते। सावन के सीजन में जहाँ व्यापार बढ़ना चाहिए वहीं जाम की वजह से हमारा कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
प्रशासन से अविलंब कार्रवाई की मांग:
आम नागरिकों, यात्रियों और व्यापारी संघ ने जिला प्रशासन एवं नगर परिषद से गुहार लगाई है कि सावन के इस महत्वपूर्ण महीने को देखते हुए शहर में विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाए। लोगों की मांग है कि ई-रिक्शा के लिए रूट और स्टैंड तय किए जाएं, अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगाया जाए और मुख्य चौराहों पर अतिरिक्त यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए ताकि शहरवासियों और कांवरियों को इस दैनिक महाजाम से राहत मिल सके।
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