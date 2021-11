डीएम के निर्देश के 24 घंटे बाद भी दलाल पर केस नहीं

लखीसराय | सदर अस्पताल में दलालों पर कार्रवाई का मामला एकबार फिर ठंडा पड़ सकता है। डीएम के आदेश पर भी 24 घंटे के भीतर दलाल पर कार्रवाई नहीं हो सकी। पूर्व में भी अस्पताल प्रशासन के स्तर से अप्रत्यक्ष रूप से दलालों को बचाने का खेल होता रहा है। यह कहना भी अतिश्योक्ति नहीं होगी कि इसबार भी दलाल को बचाने में अस्पताल प्रबंधन कामयाब रहेगा!

चूंकि प्रबंधन के पास अब नया बहाना सामने आ रहा है कि दलाल की पहचान ही नहीं हो पा रही है, वह भी तब जब खुद अस्पताल में ही तैनात एक चिकित्सक के कहने पर दलाल संबंधित मरीज को निजी क्लीनिक ले जा रहा था। बता दें कि बीते सोमवार को अस्पताल में तैनात एक चिकित्सक ने दो महिला मरीजों को अस्पताल में इलाज न होने की बात कहकर एक दलाल के हवाले कर दिया। दलाल मरीज को सीधे निजी क्लीनिक ले जाने लगे। बाद में दोनों महिलाओं ने निजी क्लीनिक जाने से इंकार करते हुए सीधे डीएम के पास चले गए।

वहां, डीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत दोनों महिलाओं को अस्पताल भेजा और समुचित इलाज कराया। साथ ही अस्पताल प्रबंधन को 24 घंटे के भीतर संबंधित दलाल की तस्वीर भेजते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इन सबके बावजूद अबतक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। जिले के वरीय पदाधिकारी के निर्देश के बावजूद कार्रवाई न होना प्रबंधन व स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है।

केस स्टडी 1: एक माह पहले पचना रोड की एक आंगनबाड़ी सहायिका पर मरीज को भड़का कर चिकित्सक के साथ मारपीट कराने के आरोप लगे। सीएस ने केस करने की बात कही थी। केस तो दूर संबंधित सहायिका के अस्पताल में प्रवेश पर भी रोक नहीं लगा सके।

केस स्टडी 2: डेढ़ माह पूर्व आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा अस्पताल में ही भर्ती एक प्रसव पीड़िता को इलाज के लिए नजदीक के ही निजी क्लीनिक ले जाया गया। साथ ही आशा पर एफआईआर का निर्देश दिया गया था। यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया।

केस स्टडी 3: सदर अस्पताल में लगने वाली निजी एंबुलेंस वालों पर भी नामजद प्राथमिकी का आदेश दिया गया था। वाहन को भी जब्त करने की बातें कही गई थी। यहां भी न तो निजी एंबुलेंस वालों पर केस हो सका और न ही एंबुलेंस जब्त करने की कार्रवाई हो सकी।

केस स्टडी 4: छह माह पूर्व कबैया थाना के नजदीक साईं नर्सिंग होम मरीज को अस्पताल से ले जाकर ऑपरेशन किया गया। मरीज की मौत के बाद तोड़फोड़ हुई। यहां डॉक्टर के नाम का उपयोग के भी मामले सामने आए, फिर कार्रवाई की बात हुई और मामला रफादफा हुआ।

पहले के भी कई मामलों पर डाल दिया गया है पर्दा, न प्राथमिकी हुई, न कोई विभागीय कार्रवाई

सुत्रों के अनुसार दलालों की सक्रियता या फिर खुद अस्पताल के ही कर्मियों द्वारा मरीजों को निजी क्लीनिक ट्रांसफर करने का मामला पहले भी आता रहा है। बात बिगड़ने और विवाद बढ़ने के बावजूद तमाम मामलों को दबाया भी जाता रहा है। इस तरीके के मामलों में भी वरीय पदाधिकारियों के निर्देश मिलते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करना स्वास्थ्य विभाग ठीक नहीं समझती। ऐसे में दलालों का मनोबल बढ़ता है और फिर से उस काम को अंजाम देते हैं।

इस मामले में अस्पताल प्रबंधक नंदकिशोर भारती ने कहा-आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने की बात कहते हुए आगे से ऐसे लोगों के प्रवेश पर नजर रखे जाने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। There is no case against the broker even after 24 hours of DM's instructions