Lakhisarai News: टेम्पो ने ट्रक में मारी टक्कर , दो घायल
Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा के रामपुर गांव में चल रहे एनएच-80 पर टेम्पो ने एक मिनी ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे दो यात्री घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए लखीसराय ले जाया गया। स्थानीय पुलिस ने कोई सूचना नहीं मिलने का दावा किया है।
Lakhisarai News: टेम्पो ने ट्रक में मारी टक्कर , दो घायल सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के यादव टोला के पास एनएच-80 के किनारे लगी मिनी ट्रक में टेम्पो ने शुक्रवार की दोपहर में टक्कर मार दी। इस कारण से टेम्पो में सवार दो यात्री घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए लखीसराय ले जाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार मिनी ट्रक एनएच-80 के किनारे खड़ी थी। सूर्यगढ़ा से लखीसराय की ओर जा रही टेम्पो ने मिनी ट्रक में टक्कर मार दी। स्थानीय पुलिस के अनुसार ऐसी कोई सूचना उन्हें नहीं मिली है।
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