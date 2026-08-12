Lakhisarai News: सड़क दुर्घटना में किशोर घायल सदर अस्पताल में भर्ती
Lakhisarai News: लखीसराय जिले के चमघरा गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से 15 वर्षीय किशोर शिव कुमार घायल हो गया। उसके परिजन के अनुसार, शिव किसी काम से मुख्य सड़क पर जा रहा था। हादसे के बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
Lakhisarai News: लखीसराय, हिसं। रामगढ़चौक थाना क्षेत्र के चमघरा गांव स्थित मुख्य सड़क पर मंगलवार को अज्ञात वाहन की चपेट में आने से किशोर घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल किशोर की पहचान चमघरा गांव निवासी लालदेव बिंद के 15 वर्षीय पुत्र शिव कुमार के रूप में हुई। परिजन के अनुसार शिव किसी काम से मुख्य सड़क की ओर जा रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित वाहन की चपेट में आकर घायल हो गया। स्थानीय ग्रामीण की सूचना पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
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