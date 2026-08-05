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Lakhisarai News: किशोरी के साथ मारपीट करने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: लखीसराय के पुरानी बाजार इलाके में एक मामूली विवाद के दौरान 15 वर्षीय काजल कुमारी को घायल कर दिया गया। काजल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसने स्थानीय युवक पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है।

Lakhisarai News: किशोरी के साथ मारपीट करने का आरोप

Lakhisarai News: लखीसराय, हिप्र। टाउन थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार छोटी दरगाह लोहारपट्टी में मंगलवार को मामूली विवाद में किशोरी को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहचान लोहारपट्टी निवासी कृष्णा पासवान की 15 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी के रूप में हुई। पीड़िता ने मारपीट का आरोप स्थानीय युवक पर लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही।

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