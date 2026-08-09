Lakhisarai News: वित्त अनुदानित विद्यालयों का जिला सम्मेलन व चुनाव 9 अगस्त को, सभी शिक्षक-कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य

Lakhisarai News: लखीसराय में 9 अगस्त 2026 को सभी वित्त अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का जिला सम्मेलन एवं चुनाव होगा। सम्मेलन का समय सुबह 11 बजे निर्धारित है, और स्थल पुरानी बाजार के एक होटल में होगा। सभी से सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है।

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। जिले के सभी वित्त अनुदानित विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का जिला सम्मेलन एवं चुनाव 9 अगस्त 2026, रविवार को आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन एवं चुनाव को लेकर बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ की ओर से जिले के सभी संबंधित विद्यालयों को सूचना जारी की गई है।

सम्मेलन की जानकारी जिला संयोजक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि जिला सम्मेलन एवं संगठन का चुनाव पुरानी बाजार के एक होटल में होगा। कार्यक्रम का समय सुबह 11 बजे निर्धारित किया गया है। उन्होंने जिले के सभी वित्त अनुदानित विद्यालयों के सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों से सम्मेलन में अनिवार्य रूप से शामिल होने की अपील की है। जारी सूचना में कहा गया है कि विद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य कार्यों के साथ-साथ संगठनात्मक गतिविधियों में भागीदारी भी आवश्यक है। संगठन के चुनाव को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों से सक्रिय रूप से भाग लेने और चुनाव को सफल बनाने का आग्रह किया गया है।

सदस्यता शुल्क और अपील सभी विद्यालयों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे सम्मेलन में अपना सदस्यता शुल्क लेकर उपस्थित हों। सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद उसकी रसीद सम्मेलन स्थल पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। संगठन की मजबूती और शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए सम्मेलन में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की गई है। जिला संयोजक शैलेंद्र कुमार ने सभी संबंधित शिक्षक एवं कर्मचारियों से निर्धारित समय पर होटल डीआरएस डीलक्स पहुंचकर सम्मेलन और चुनाव में भाग लेने का आह्वान किया है।