Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhisarai News: वित्त अनुदानित विद्यालयों का जिला सम्मेलन व चुनाव 9 अगस्त को, सभी शिक्षक-कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
Follow us on Google News
share

Lakhisarai News: लखीसराय में 9 अगस्त 2026 को सभी वित्त अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का जिला सम्मेलन एवं चुनाव होगा। सम्मेलन का समय सुबह 11 बजे निर्धारित है, और स्थल पुरानी बाजार के एक होटल में होगा। सभी से सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है।

Lakhisarai News: वित्त अनुदानित विद्यालयों का जिला सम्मेलन व चुनाव 9 अगस्त को, सभी शिक्षक-कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। जिले के सभी वित्त अनुदानित विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का जिला सम्मेलन एवं चुनाव 9 अगस्त 2026, रविवार को आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन एवं चुनाव को लेकर बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ की ओर से जिले के सभी संबंधित विद्यालयों को सूचना जारी की गई है।

ये भी पढ़ें:राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से छह शिक्षकों की अनुशंसा

सम्मेलन की जानकारी

जिला संयोजक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि जिला सम्मेलन एवं संगठन का चुनाव पुरानी बाजार के एक होटल में होगा। कार्यक्रम का समय सुबह 11 बजे निर्धारित किया गया है। उन्होंने जिले के सभी वित्त अनुदानित विद्यालयों के सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों से सम्मेलन में अनिवार्य रूप से शामिल होने की अपील की है। जारी सूचना में कहा गया है कि विद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य कार्यों के साथ-साथ संगठनात्मक गतिविधियों में भागीदारी भी आवश्यक है। संगठन के चुनाव को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों से सक्रिय रूप से भाग लेने और चुनाव को सफल बनाने का आग्रह किया गया है।

सदस्यता शुल्क और अपील

सभी विद्यालयों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे सम्मेलन में अपना सदस्यता शुल्क लेकर उपस्थित हों। सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद उसकी रसीद सम्मेलन स्थल पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। संगठन की मजबूती और शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए सम्मेलन में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की गई है। जिला संयोजक शैलेंद्र कुमार ने सभी संबंधित शिक्षक एवं कर्मचारियों से निर्धारित समय पर होटल डीआरएस डीलक्स पहुंचकर सम्मेलन और चुनाव में भाग लेने का आह्वान किया है।

सामान्य प्रश्न

जिला सम्मेलन और चुनाव कब आयोजित होंगे?
9 अगस्त 2026, रविवार को आयोजित होंगे।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Lakhisarai Latest News Election

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।