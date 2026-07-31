Lakhisarai News: लाखों की लागत से आदिवासी इलाके में बना भवन फांक रहा धूल
Lakhisarai News: - विशेष केन्द्रीय सहायता योजना से पत्तल कुटीर उद्योग को लेकर वर्क शेड व कमरा का कराया गया था निर्माण
Lakhisarai News: चानन, निज संवाददाता। आदिवासी महिलाओं के उत्थान को लेकर विशेष केन्द्रीय सहायता योजना मद से पहाड़ी इलाके में करीब 16 लाख की लागत से पांच साल पहले पत्तल कुटीर उद्योग को लेकर वर्क शेड के साथ ही कमरा का निर्माण कराया गया है। लेकिन कुटीर उद्योग के लिए अब तक मशीन नहीं लगाए गए हैं। जिस वजह से लाखों का भवन यूं ही धूल फांक रहा है। गोवरदाहा कोड़ासी के कजरू कोड़ा, कृष्णदेव कोड़ा, सकुना देवी, सुनीता देवी, सविया देवी, अनिता हेम्ब्रम, शिला देवी, मनीषा देवी, देना देवी, शमरी देवी आदि ने बताया कि संवेदक द्वारा पांच साल पहले वर्क शेड के साथ कमरा, शौचालय एवं पानी टंकी लगाया गया। लेकिन डीप बोरिंग नहीं किया गया। अधिकारी को इसकी भनक नहीं लगे, इसलिए जहां बोरिंग किया गया, वहां दिवाल देकर ढ़क दिया गया है। गोवारदाहा कोड़ासी के अलावा जगुआजोर, कछुआ में भी वर्क शेड, कमरा, शौचालय बनाया गया। लेकिन कहीं भी कायदे से डीप बोरिंग नहीं किया गया। लोगों की पीड़ा को सूनने वाला कोई नहीं है। आदिवासी समाज की महिलाओं ने कहा कि अब भी हमलोग अपने पुश्तैनी घंधा पर कायम है।
समस्या का समाधान
वर्क शेड में कुटीर उद्योग के लिए मशीन बैठा दिया जाता तो बेहतर रोजगार मिल सकता था। पंचायत की मुखिया प्रभा देवी ने कहा कि पहाड़ी इलाका में पानी के साथ ही रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हूं। कुंदर में बने वर्क शेड में पत्तल कुटीर उद्योग को लेकर मशीन लगाने को लेकर वरीय अधिकारी से बात करूंगी। आदिवासी समाज के उत्थान को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है।
फोटो संख्या- 03 - विशेष केन्द्रीय सहायता योजना से बना वर्क शेड फांक रहा धूल।
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