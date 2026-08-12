Lakhisarai News: आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की समीक्षा बैठक
Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। नीति आयोग द्वारा जारी मार्च माह की रैंकिंग में सूर्यगढ़ा को 513 आकांक्षी प्रखंडों में 59वां और राज्य के 61 प्रखंडों में 5वां स्थान मिला है। स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य विकास कार्यों पर जोर दिया गया।
Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। प्रखंड कार्यालय परिसर के अंबेडकर सभा भवन में मंगलवार को आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता
जिला योजना पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नीति आयोग के द्वारा जारी की गई मार्च माह की रैंकिंग की जानकारी सभी अधिकारियों को दी गई। देश के कुल 513 आकांक्षी प्रखडों में 59 वां स्थान सूर्यगढ़ा को मिला है। इसी तरह से राज्य के 61 आकांक्षी प्रखंडों में सूर्यगढ़ा को पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है। जिला योजना पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मंजुल मनोहर मधुप समेत अन्य अधिकारियों को इसके लिए बधाई दी और सराहना की है। इस तरह आपसी समन्वय और टीम भावना के साथ काम करने पर प्रखंड के विकास को एक नई ऊंचाई मिलेगी। खासकर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आपके लिए मानक पर विशेष जोर दिया गया। प्रखंड के 32 हेल्थ एडं वेलनेस सेंटर में 5 को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणपत्र दिया जा चुका है। अन्य ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों के मानक पर खरा उतरने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई।
पर्यावरण और जल संरक्षण
पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में ग्राउंड वाटर के वर्तमान 22 प्रतिशत स्तर को संतुलित रखने के लिए निर्देश दिया गया। वाटर हार्वेस्टिंग और वर्षा जल संचयन के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। सभी विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण तथा बेहतर रखरखाव को निश्चित करने के लिए तेजी से कार्य करना है। सीडीपीओ रूबी सिंह, जेई स्वास्थ्य प्रबंधक प्रफुल्ल कुमार, आकांक्षित प्रखंड फेलो तमन्ना सामल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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