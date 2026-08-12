Lakhisarai News: आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की समीक्षा बैठक

बैठक की अध्यक्षता

जिला योजना पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नीति आयोग के द्वारा जारी की गई मार्च माह की रैंकिंग की जानकारी सभी अधिकारियों को दी गई। देश के कुल 513 आकांक्षी प्रखडों में 59 वां स्थान सूर्यगढ़ा को मिला है। इसी तरह से राज्य के 61 आकांक्षी प्रखंडों में सूर्यगढ़ा को पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है। जिला योजना पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मंजुल मनोहर मधुप समेत अन्य अधिकारियों को इसके लिए बधाई दी और सराहना की है। इस तरह आपसी समन्वय और टीम भावना के साथ काम करने पर प्रखंड के विकास को एक नई ऊंचाई मिलेगी। खासकर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आपके लिए मानक पर विशेष जोर दिया गया। प्रखंड के 32 हेल्थ एडं वेलनेस सेंटर में 5 को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणपत्र दिया जा चुका है। अन्य ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों के मानक पर खरा उतरने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई।