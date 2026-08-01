Lakhisarai News: कबाड़ से कमाल: छात्राओं ने बेकार प्लास्टिक से बनाए आकर्षक मॉडल, दिया प्लास्टिक मुक्त समाज का संदेश

Lakhisarai News: लखीसराय के श्री दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय में इको क्लब द्वारा 'रिड्यूस, रीयूज और रीसायकल' विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। छात्राओं ने बेकार प्लास्टिक और अनुपयोगी वस्तुओं से सजावटी सामान बनाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षकों और छात्राओं की भागीदारी ने इसे और भी प्रेरणादायक बनाया।

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। शहर के नया बाजार स्थित श्री दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय में शनिवार को इको क्लब के तत्वावधान में 'रिड्यूस, रीयूज और रीसायकल' विषय पर वेस्ट मैनेजमेंट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने बेकार प्लास्टिक और अन्य अनुपयोगी वस्तुओं से आकर्षक सजावटी एवं उपयोगी सामान तैयार कर सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण कबाड़ से तैयार किए गए रंग-बिरंगे गुलदस्ते, खिलौने, सजावटी सामग्री और अन्य उपयोगी वस्तुएं रहीं। जिन प्लास्टिक की बोतलों, डिब्बों और अन्य सामानों को लोग आमतौर पर कचरे में फेंक देते हैं, उन्हीं से छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता का परिचय देते हुए सुंदर कलाकृतियां बनाई। प्रदर्शनी देखने पहुंचे शिक्षक, अभिभावक और छात्र-छात्राएं इन कलाकृतियों की सराहना करते नहीं थके।

प्रदर्शनी का अवलोकन इको क्लब की प्रभारी निधि निवेदिता, शुभ सिन्हा और सौम्या सिन्हा ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा छात्राओं से उनके मॉडल की उपयोगिता, निर्माण प्रक्रिया और पर्यावरणीय महत्व के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों में रचनात्मक सोच विकसित करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी पैदा करती हैं। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अर्चना कुमारी ने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण आज पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में बच्चों द्वारा बेकार प्लास्टिक का पुनः उपयोग कर उपयोगी वस्तुएं बनाना समाज के लिए प्रेरणादायी पहल है। उन्होंने सभी छात्राओं और शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में नवाचार और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ती है। कार्यक्रम में शिक्षिका खुसबू कुमारी प्रियंका, अर्चना कुमारी, रघुनंदन कुमार, विपिन मंडल शामिल अन्य शिक्षकों ने भी सक्रिय सहयोग किया।

छात्राओं का हुनर प्रदर्शनी में कक्षा नौ की छात्राएं आकांक्षा रानी, ज्योति कुमारी, साक्षी कुमारी, साधना कुमारी, शिवानी कुमारी, खुशी कुमारी, नेहा कुमारी, संजना कुमारी, अंजली कुमारी, चांदनी कुमारी, जया कुमारी, वैष्णवी कुमारी और सिमरन कुमारी सहित कई छात्राओं ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने यह संदेश दिया कि "जो कल तक प्रदूषण का कारण था, आज वही सुंदरता का साधन बन सकता है।" उन्होंने लोगों से प्लास्टिक का कम उपयोग करने, कचरे का सही प्रबंधन करने तथा "कचरे से सुंदरता की ओर" बढ़ने का आह्वान किया। छात्राओं की रचनात्मकता ने यह साबित कर दिया कि यदि सोच सकारात्मक हो तो बेकार समझी जाने वाली वस्तुएं भी समाज के लिए उपयोगी और प्रेरणादायी बन सकती हैं।