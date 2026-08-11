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Lakhisarai News: राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में छात्र प्रेरण कार्यक्रम का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: - नवागत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग शिक्षा, अनुशासन और व्यक्तित्व विकास की दी गई जानकारीराजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में छात्र प्रेरण कार्यक्रम का शुभारंभ

Lakhisarai News: राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में छात्र प्रेरण कार्यक्रम का शुभारंभ

Lakhisarai News: लखीसराय, कार्यालय संवाददाता। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, लखीसराय में बीटेक प्रथम वर्ष सत्र 2026-30 के नवागत विद्यार्थियों के लिए सोमवार को छात्र प्रेरण कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ हुआ।

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कार्यक्रम की अवधि

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित यह कार्यक्रम 10 से 15 अगस्त तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य नए विद्यार्थियों को महाविद्यालय के शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से परिचित कराने के साथ उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की नींव तैयार करना है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आर.एम. तुगनायत और मुख्य अतिथि डॉ. निर्मल कुमार ने नवागत विद्यार्थियों को संबोधित किया। प्राचार्य ने विद्यार्थियों का महाविद्यालय परिवार में स्वागत करते हुए इंजीनियरिंग शिक्षा के महत्व, अनुशासन, समय प्रबंधन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छात्र प्रेरण कार्यक्रम विद्यार्थियों के तकनीकी शिक्षा के नए सफर को बेहतर दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके बाद विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों ने विद्यार्थियों को संबंधित शाखाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

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विशेषताएँ और उद्देश्य

इस दौरान पाठ्यक्रम, विषयों की संरचना और इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में भविष्य की संभावनाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। इससे विद्यार्थियों को अपने चयनित विषय और आगे के करियर को लेकर बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के लिए योग एवं शारीरिक प्रशिक्षण (पीटी) सत्र भी आयोजित किया गया। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को शारीरिक स्फूर्ति के साथ मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। महाविद्यालय के शिक्षकों और कार्यक्रम समन्वयकों ने विद्यार्थियों को अनुशासन, टीमवर्क, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया।

अवसर और प्रेरणा

मुख्य अतिथि डॉ. निर्मल कुमार ने कहा कि छात्र प्रेरण कार्यक्रम महज औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के नए वातावरण में सहज बनाने और उनमें आत्मविश्वास व महाविद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कार्यक्रम में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को उनके शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। महाविद्यालय प्रबंधन ने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से नवागत विद्यार्थियों को महाविद्यालय की कार्यप्रणाली और उपलब्ध अवसरों से परिचित कराने का प्रयास किया जा रहा है।

सामान्य प्रश्न

छात्र प्रेरण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
कार्यक्रम का उद्देश्य नए विद्यार्थियों को महाविद्यालय के शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से परिचित कराने के साथ उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की नींव तैयार करना है।
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