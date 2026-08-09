Lakhisarai News: राज्य स्वास्थ्य समिति ने सदर अस्पताल की अव्यवस्था व मरीज की परेशानी से जुड़ी खबर का लिया स्वत: संज्ञान

Lakhisarai News: - जुलाई में हिन्दुस्तान में प्रमुखता से प्रकाशित चार खबर पर जिला स्वास्थ्य समिति से मांगा जवाब

Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि । सदर अस्पताल की अव्यवस्था और इलाज के दौरान मरीज को होने वाली परेशानी से संबंधित खबर का राज्य स्वास्थ्य समिति ने स्वत: संज्ञान लिया है। जुलाई माह में हिन्दुस्तान में प्रमुखता से प्रकाशित चार खबर के आधार पर राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिला स्वास्थ्य समिति से जवाब मांगा है। राज्य स्वास्थ्य समिति से जवाब मांगे जाने के बाद जिला स्वास्थ्य समिति ने सदर अस्पताल प्रबंधन से संबंधित खबर में उठाए गए सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। प्रबंधन को अस्पताल में उपलब्ध सुविधा, मरीज को मिल रही सेवा और खबर में सामने आई समस्या के संबंध में अपना पक्ष उपलब्ध कराने को कहा गया है।

समस्या की समीक्षा डीपीएम सुधांशु नारायण लाल ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन से रिपोर्ट मिलने के बाद जिला स्वास्थ्य समिति पूरे मामले की समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजेगी। रिपोर्ट में समस्या के कारण, वर्तमान स्थिति और उनके समाधान के लिए उठाए गए कदम की जानकारी भी शामिल किए जाने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध संसाधन और सुविधा का वास्तविक लाभ मरीज को मिलना प्राथमिकता है। व्यवस्था में किसी स्तर पर कमी मिलने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने की तैयारी है। मरीज को बेहतर इलाज, समय पर स्वास्थ्य सुविधा और अनावश्यक परेशानी से राहत दिलाने के लिए अस्पताल की कार्यप्रणाली पर विशेष नजर रखी जा रही है। अस्पताल की सुविधा की नियमित निगरानी के लिए विशेष निगरानी टीम के माध्यम से व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। मरीज को दवा, जांच, उपचार सहित अन्य जरूरी सेवा समय पर मिल रही हैं या नहीं, इसकी भी निगरानी होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति के स्वत: संज्ञान के बाद अस्पताल प्रबंधन पर व्यवस्था में सुधार को लेकर दबाव बढ़ गया है।

स्थानीय स्तर पर सहयोग डीपीएम सुधांशु नाथ ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति से हर माह विभाग की खामी और मरीज को परेशानी से संबंधित खबर का संज्ञान लेकर जवाब तलब किया जाता है। विभाग के इस पहल से स्थानीय स्तर पर व्यवस्था सुधार में भी सहयोग मिलता है।

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प्रकाशित खबर जिस पर राज्य स्वास्थ्य समिति ने संज्ञान लिया

2 जुलाई को प्रकाशित सीमित डायलिसिस बेड से बढ़ी किडनी रोग मरीजों की मुश्किल

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11 जुलाई को प्रकाशित स्वास्थ्य सुविधा: जिला तीन स्थान और पिछड़ा

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