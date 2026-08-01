Lakhisarai News: स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ व प्राइड ऑफ एमएलजेडएस विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित

Lakhisarai News: लखीसराय के माउंट लिटरा जी स्कूल में पीटी-1 परीक्षा के परिणामों के आधार पर स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ का सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई और 76 विद्यार्थियों ने 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर 'प्राइड ऑफ एमएलज़ेडएस' बैज भी हासिल किया।

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। माउंट लिटरा जी स्कूल लखीसराय में आज प्रातः कालीन सभा के दौरान पीटी-1 परीक्षा के परिणामों के आधार पर स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ एवं विद्यालय के प्रतिष्ठित प्राइड ऑफ एमएलजेडएस बैज प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की घोषणा की गई। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन संजीव कुमार स्नेही ने सभी चयनित विद्यार्थियों को स्टार परफॉर्मर बैज एवं प्राइड ऑफ एमएलज़ेडएस बैज पहनाकर सम्मानित किया। इस वर्ष प्रत्येक कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

स्टार परफॉर्मर की घोषणा विद्यालय के “स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ - जुलाई 2026” के रूप में क्रमशः शेजल राज (नर्सरी), ऋषि कुमार (जूनियर केजी), सान्वी वर्मा (सीनियर केजी), शाहज़ान खालिद (कक्षा-1), आराध्या रॉय (कक्षा-2), श्रेयन राज (कक्षा-3), देवेश कृष्णन (कक्षा-4), संगम राज साह (कक्षा-5), आराध्या सिंह (कक्षा-6), अस्मित कुमार (कक्षा-7), माही भारती (कक्षा-8) तथा कक्षा-9 से पीहू गुप्ता, आयन भारद्वाज एवं शिवम कुमार को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 76 विद्यार्थियों ने 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय के प्रतिष्ठित “प्राइड ऑफ एमएलज़ेडएस” समूह में अपना स्थान बनाया। सभी सफल विद्यार्थियों के नामों की सूची विद्यालय द्वारा जारी कर दी गई है।

चेयरमैन का संबोधन अपने संबोधन में चेयरमैन संजीव कुमार स्नेही ने सभी विद्यार्थियों को उनकी शानदार उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान केवल अच्छे अंक प्राप्त करने का नहीं, बल्कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरित किया कि वे आगामी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर इस प्रतिष्ठित समूह का हिस्सा बनने का लक्ष्य निर्धारित करें।

स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा का विकास चेयरमैन ने कहा कि “प्राइड ऑफ एमएलज़ेडएस” बैज विद्यार्थियों की एक विशिष्ट पहचान है, जिससे विद्यालय के साथ-साथ अभिभावकों को भी अपने बच्चों की उपलब्धियों पर गर्व का अनुभव होता है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय विद्यालय के सभी शिक्षकों को देते हुए उनके समर्पण, परिश्रम एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की सराहना की। विद्यालय में प्रत्येक माह “स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ” एवं “प्राइड ऑफ एमएलज़ेडएस” जैसी प्रेरणादायक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आत्मविश्वास एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन की भावना का विकास होता है। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।