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Lakhisarai News: लखीसराय संग्रहालय में विशेष सोलर मेला कल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: - मौके पर होगा रूफटॉप सोलर आवेदन व ऋण सुविधा, मौके पर होगा रूफटॉप सोलर आवेदन व ऋण सुविधा

Lakhisarai News: लखीसराय संग्रहालय में विशेष सोलर मेला कल

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार और अधिक से अधिक लोगों को रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के सहयोग से विद्युत विभाग द्वारा 7 अगस्त (शुक्रवार) को बालगुदर स्थित संग्रहालय परिसर में विशेष सोलर मेले का आयोजन किया जाएगा।

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सोलर मेले की जानकारी

मेले में योजना से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। विद्युत कार्यपालक अभियंता सुमित सौरभ ने बताया कि मेले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने की प्रक्रिया, केंद्र सरकार की सब्सिडी, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया तथा इससे होने वाले आर्थिक लाभ की विस्तृत जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी जाएगी।

उपभोक्ताओं के लिए विशेषताएँ

साथ ही उपभोक्ताओं की सभी जिज्ञासाओं का मौके पर समाधान भी किया जाएगा।उन्होंने बताया कि मेले की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि इच्छुक उपभोक्ता रूफटॉप सोलर के लिए ऑन-the-स्पॉट आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, जो योग्य आवेदकों को सोलर संयंत्र लगाने के लिए ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इससे लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

बिजली बिल में बचत

कार्यक्रम के दौरान उन उपभोक्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने पहले से अपने घरों या प्रतिष्ठानों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाकर बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत की है। ये लाभार्थी अपने अनुभव साझा करेंगे, जिससे अन्य लोग भी योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित होंगे। विद्युत विभाग ने जिले के सभी बिजली उपभोक्ताओं, गृहस्वामियों, व्यवसायियों एवं संस्थानों से अपील की है कि वे विशेष सोलर मेले में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, योजना की जानकारी प्राप्त करें, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाएं तथा स्वच्छ ऊर्जा को अपनाकर बिजली खर्च में स्थायी बचत सुनिश्चित करें।

जागरूकता और अपील

पदाधिकारी ने जनप्रतिनिधि समाजसेवियों और शहर वासियों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि अपने आसपास लोगों को जागरूक करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ लें इसके लिए प्रेरित करें।

general FAQs

सोलर मेला कब आयोजित किया जाएगा?
सोलर मेला 7 अगस्त को आयोजित किया जाएगा।
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