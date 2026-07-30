Lakhisarai News: - शृंगी ऋषि धाम: सावन में श्रद्धालुओं का लगता है जमघट श्रावणी मेला: अशोकधाम में खाद्य व पूजा सामग्री की दरें तय, सभी दुकानों पर रेट चार्ट प्रदर्शित कर

Lakhisarai News: चानन, निज संवाददाता। पहाड़ी गुफाओं में स्थित शृंगी ऋषि धाम की अपनी अलग पहचान है। आज से सावन शुरू होने वाला है। हिन्दू धर्म में सावन महीने का खास महत्व होता है। भगवान शिव को समर्पित इस महीने के दौरान प्रसिद्ध शृंगी ऋषि धाम का महत्व बढ़ जाता है। सावन माह में यहां श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहता है। यह वह मौका होता है, जब प्रकृति हरियाली की खूबसूरत चादर ओढ़ती है, और आस्था व भक्ति का सबसे पावन महीना आता है। यह महीना भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है। ऐसे में शृंगी ऋषि धाम अपनी प्राकृतिक छटा के लिए भी प्रसिद्ध है, बल्कि इससे जुड़ी ऐतिहासिक कहानियां भी लोगों को यहां आने के लिए मजबूर करती है। यहीं पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ किया था और भगवान राम सहित चारों पुत्र के अवतरित होने के बाद यहां मुंडन भी कराया था। शृंगी ऋषि की पहाड़ियां , झरने और कुंड आकर्षक का केन्द्र हैं। जिला मुख्यालय से करीब 23 किलोमीटर दूर शृंगी ऋषि धाम स्थित है। मंदिर पहुंचने पर वहां पहाड़ का उपरी हिस्सा आगे की ओर झुका है, जो भयावह के साथ ही वहां की खुबसूरती को और बढ़ाता है।

जिला प्रशासन द्वारा किया गया मुआयना: सावन माह में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इस ख्याल से दो दिन पहले डीएम शैलेन्द्र कुमार, एसपी प्रेरणा कुमार, एसडीपीओ शिवम कुमार, एसडीओ प्रभाकर कुमार सहित जिले के तमाम पदाधिकारियों द्वारा धार्मिक स्थल का मुआयना किया गया। इस दौरान डीएम द्वारा कई तरह की हिदायत दी गई।

यहीं हुआ था भगवान राम का मुंडन संस्कार: मान्यता है कि राजा दशरथ को पुत्र नहीं होने पर उन्होंने गुरू वशिष्ट से सुझाव मांगा, तब गुरू वशिष्ठ ने राजा दशरथ को भिक्षुक के वेश में ऋषि विभांडक के पुत्र ऋषि शृंग के पास जाने की सलाह दी। वहां अपनी परेशानी बताने पर ऋषि शृंग ने तपस्या की थी। तपस्या उपरांत अग्निदेवता खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और उसी खीर को राजा ने तीनों रानियों को खिलाया। राम, लक्षमण, भरत, षत्रुघन के अवतरित होने के बाद गुरू वशिष्ठ ने सबों का नामांकरण किया, लेकिन मुंडन कार्य इसी शृंगी ऋषि धाम में हुआ था।

मंदिर का इतिहास: यहां की भव्यता पौराणिकता है। छोटे -छोटे मंदिरों में यहां शिव पार्वती सहित अन्य देवी देवताएं विराजमान हैं। यह स्थल त्रेतायुगीन है। यहां सालों भर अनुष्ठान सहित अन्य मांगलिक कार्य होते हैं, लेकिन सावन में मंदिर की महत्ता बढ़ जाती है। सावन माह को लेकर मंदिर में साफ -सफाई सहित अन्य कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा मंदिर के निकट पार्किंग, स्नानगार, यात्री शेड आदि का निर्माण कराया गया है। शृंगी ऋषि बाबा की एक विशाल प्रतिमा भी लगाई गई, जो यहां की सुंदरता को और बढ़ा रही है।