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Lakhisarai News: श्रावणी मेला में नियमों की उड़ रही धज्जियां, मॉडिफाइड वाहनों से ढोए जा रहे श्रद्धालु - डीएम के आदेश के बावजूद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी की जा रही है। अवैध रूप से मॉडिफाइड ट्रकों में क्षमता से अधिक श्रद्धालुओं को भरकर ढोया जा रहा है। डीएम के स्पष्ट आदेश के बावजूद यह खतरा उत्पन्न कर रहा है। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की है।

Lakhisarai News: श्रावणी मेला में नियमों की उड़ रही धज्जियां, मॉडिफाइड वाहनों से ढोए जा रहे श्रद्धालु - डीएम के आदेश के बावजूद

Lakhisarai News: श्रावणी मेला में नियमों की उड़ रही धज्जियां, मॉडिफाइड वाहनों से ढोए जा रहे श्रद्धालु - डीएम के आदेश के बावजूद शहर की सड़कों पर खुलेआम दौड़ रहे क्षमता से अधिक सवारी वाले वाहन लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

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प्रशासन की अनदेखी

श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। शहर की सड़कों पर छोटी मालवाहक ट्रकों को अवैध रूप से मॉडिफाई कर उनमें क्षमता से कई गुना अधिक श्रद्धालुओं को बैठाकर ढोया जा रहा है। वाहनों के ऊपर बांस के बल्लों की मदद से अस्थायी ढांचा तैयार कर लोगों को बैठाया जा रहा है, जबकि नीचे भी वाहन पूरी तरह यात्रियों से भरे हुए हैं। इससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है।

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डीएम का निर्देश

श्रावणी मेला शुरू होने से पहले डीएम शैलेंद्र कुमार ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा था कि किसी भी मालवाहक वाहन को मॉडिफाई कर श्रद्धालुओं के परिवहन में उपयोग नहीं किया जाएगा। आदेश में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने के साथ वाहन जब्त करने की कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद शहर की मुख्य सड़कों पर ऐसे वाहन धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं।

प्रशासनिक निगरानी पर सवाल

सबसे हैरानी की बात यह है कि रेलवे पुल के समीप ट्रैफिक थाना का चेक पोस्ट होने के बावजूद ये मॉडिफाइड वाहन बिना किसी रोक-टोक के गुजर रहे हैं। इससे प्रशासनिक निगरानी और आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यातायात नियमों के जानकारों का कहना है कि मालवाहक वाहनों में इस तरह क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना पूरी तरह अवैध और अत्यंत जोखिम भरा है। दुर्घटना की स्थिति में बड़ी जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता।

स्थानीय लोगों की मांग

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि श्रावणी मेला सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेला में वाहन के नियमों का उल्लंघन क्यों हो रहा है?
शहर की सड़कों पर छोटी मालवाहक ट्रकों को अवैध रूप से मॉडिफाई कर उनमें क्षमता से कई गुना अधिक श्रद्धालुओं को बैठाकर ढोया जा रहा है।
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