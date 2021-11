चुनावी रंजिश में अधेड़ के हाथ में मारी गोली

लखीसराय | कार्यालय संवाददाता

सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के टोरलपुर निस्ता गांव में रविवार की रात चुनावी रंजिश में एक अधेड़ को गोली मारकर घायल कर दिया गया है। घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। जहां से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। अधेड़ के हाथ में गोली लगी है।

घायल की पहचान स्व विशेश्वर यादव के पुत्र संजय यादव के रूप में हुई है। सदर अस्पताल में इलाजरात संजय यादव ने बताया कि रविवार की रात पंचायत के एक मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों ने उन्हें ना सिर्फ पीटा बल्कि जान मारने की नियत से गोली भी चलाई। चार गोली चलाई गई, जिसमें एक उनके हाथ में लगी है। हालांकि अस्पताल में इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि गोली हाथ में लगकर निकल गई है। संजय यादव के मुताबिक मुखिया समर्थक बब्बर कुमार व अन्य लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देने वाले लोग दबंग प्रवृत्ति के हैं और उन पर वोट बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए लोगों ने उन्हें घसीटते हुए उनकी हत्या करने की कोशिश की। गोली लगने के बाद घायलावस्था में उन्हें उनके चचेरे भाई विपिन कुमार और मां नंदिनी देवी ने इलाज के लिए सूर्यगढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। Shot in the hand of middle-aged in electoral rivalry