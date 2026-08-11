Lakhisarai News: परिचर्चा का आयोजन
Lakhisarai News: सोमवार को सूर्यगढ़ा के 17 नंबर वार्ड में शिव गुरु परिचर्चा का आयोजन किया गया। राजा राम मालाकार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शिव को गुरु मानने पर जोर दिया गया और महिलाओं ने भजनों की प्रस्तुति की। यह कार्यक्रम स्थानीय लोगों में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने के लिए था।
Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा। नगर परिषद क्षेत्र के 17नंबर वार्ड के पुरानी बाजार मालाकार टोला में सोमवार को शिव गुरू परिचर्चा का आयोजन किया गया। राजा राम मालाकार के द्वारा आयोजन किया गया। शिव को गुरू मानने तथा तीन सूत्रों पर चलने के लिए कहा गया। महिलाओं के द्वारा भजनों की प्रस्तुति की गई।
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