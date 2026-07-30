Lakhisarai News: सड़क दुर्घटना में पांच श्रद्धालु दंपती घायल
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Lakhisarai News: लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जमुई जिला के सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेव सिमरिया जा रहे पांच श्रद्धालु दंपती के बुधवार को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने का मामला सामने आया है। जिन्हें इलाज के लिए पहले सिकंदरा पीएचसी में भारती कराया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी पीड़ित को लखीसराय जिला के होने के कारण और पीड़ित के आग्रह पर बेहतर इलाज के लिए लखीसराय सदर अस्पताल रेफर किया गया।
दुर्घटना का कारण
सामान्य प्रश्न
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