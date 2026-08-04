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Lakhisarai News: सावन की प्रथम सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने शिवालयों में किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने बाबा भोले और माता पार्वती की प्रतिमा पर जलाभिषेक किया। प्रसिद्ध बाबा गौरीशंकर मंदिर धाम कटेहर में भारी भीड़ देखी गई। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई, जैसे पंडाल, काउंटर, और बैठने की व्यवस्था। कई स्थानों पर भी पूजा-पाठ किया गया।

Lakhisarai News: सावन की प्रथम सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने शिवालयों में किया जलाभिषेक

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। नगर परिषद क्षेत्र और प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में सावन की प्रथम सोमवारी को श्रद्धालुओं ने बाबा भोले के शिवलिंग एवं माता पार्वती की प्रतिमा पर जलाभिषेक किया। यहां के प्रसिद्ध पौराणिक और ऐतिहासिक बाबा गौरीशंकर मंदिर धाम कटेहर में लोगों की भीड़ देखी गई। जिला प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पंडाल एवं विभिन्न काउंटरों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा बैठने और सजावट की व्यवस्था की गई थी। साकेतधाम , भूकैलाश , कैलाशधाम , निस्ता , शिव दुर्गा महावीर मंदिर , माणिकपुर , अलीनगर , मानो , रामपुर आदि जगहों पर भगवान शिव और पार्वती को जलाभिषेक किया गया।

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सुबह से ही लोगों ने नदी में स्नान करके पूजा-पाठ की। बाजार में भी चहल-पहल देखी गई। कई बालिकाओं ने उपवास रखकर पूजा-पाठ की। गौरीशंकर मंदिर धाम परिसर में पूजन सामग्री एवं प्रसाद की बिक्री की व्यवस्था थी। विभिन्न इलाके के लोगों ने जलाभिषेक किया।

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