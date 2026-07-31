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Lakhisarai News: श्रावणी मेला: सावन शुरू होते ही शृंगी ऋषि धाम सहित अन्य शिवालयों में उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: - गांव से शहर तक गूंजने लगा हर- हर माहदेव का नारा श्रावणी मेला: सावन शुरू होते शृंगी ऋषि धाम सहित

Lakhisarai News: श्रावणी मेला: सावन शुरू होते ही शृंगी ऋषि धाम सहित अन्य शिवालयों में उमड़ी भीड़

Lakhisarai News: चानन, निज संवाददाता। बजते ढोल ताशे व तालियों की गड़गड़ाहट ... ओम नमः शिवाय का जाप तो कहीं हर हर महादेव की गूंज। गुरुवार को सूरज की पहली किरण पड़ते ही प्रसिद्ध शृंगी ऋषि धाम सहित प्रायः शिव मंदिरों का यही नजरा दिखा। सावन के पहले दिन शिव भक्तों में खास उत्साह दिखा।

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भक्तों की भीड़ और पूजा

मौसम साफ रहने की वजह से सुबह ही शृंगी ऋषि धाम, जलप्पा स्थान सहित अन्य शिवलायों में भक्तों की भीड़ पूजा अर्चना को लेकर उमड़ पड़ी। प्रसिद्ध शृंगी ऋषि धाम में सुबह से ही हर-हर महादेव की गूंज मंदिर में गूंजने लगा। पहले दिन ही हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। सावन में बेल पत्र का महत्व भी बढ़ गया है।

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सुरक्षा व्यवस्था

शृंगी ऋषि धाम की मनोरम वादियों में कई शिव भक्तों द्वारा पूजा अर्चना के बाद फोटो शूट किया गया। मंदिर परिसर के सचिव एसडीओ प्रभाकर कुमार के निर्देश पर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। युवा कमिटी के सदस्यों में भी खासा उत्साह देखा गया। भीड़ नियंत्रित करने के लिए महिला एवं पुरूष कुंड में सुरक्षा का इस बार पुख्ता इंतजाम किया गया है।

पार्किंग की व्यवस्था

महिला कुंड के बगल में ही चेंजिंग रूम बनाया गया है। मंदिर से पांच सौ मीटर पहले ही पार्किंग बनाया गया है। पार्किंग मंदिर के नीचे परती जमीन में बना हुआ है, जहां श्रद्वालुओं ने अपने बाइक व वाहन लगाकर पूजा-अर्चना की। पिछले कुछ सालों से मंदिर की महत्ता बढ़ गई है। अबकी सावन का महीना 30 दिनी होगा। चार सोमवार होंगे। पहला सोमवार 03 अगस्त को होगा। मंदिर में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन का पहला सोमवार कब होगा?
पहला सोमवार 03 अगस्त को होगा।
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