पूजन सामग्रियों की दिनभर होती रही बिक्री

सूर्यगढ़ा। बुधवार को यहां प्रखंड मुख्यालय और विभिन्न गांवों पुरानी बाजार,जगदीशपुर,सलेमपुर,मानूचक आदि गांवों में छोटी दीवाली मनाई गई। लोगों ने यम का दीया घरों से निकाला। हुक्का-पाती खेलते हुए ‘लक्ष्मी घर-दरिद्र बाहर‘ कहते हुए यम का दीया जलाया गया। गोबर का दीया जलाया गया। गुरुवार को दीपावली के पर्व को लेकर बाजार में शक्कर एवं चीनी के खिलौने मिठाई तथा मूड़ही की बिक्री हुई। फुटपाथों के अलावा दुकानों में भीड़ बढ़ी हुई थी। इनके अलावा व्यापारियों व दुकानदारों के द्वारा प्रसाद के लिए बताशा, लड्डू आदि बनाया जा रहा है। घरों व दुकानों में पूजा के लिए इनकी खरीद की जा रही है। घरों व दुकानों में लोगों ने रंगीन छोटे बल्बों को जलाना शुरू कर दिया है। बाहर से भी लोग दवाली के लिए आ रहे हैं। बता दें कि प्रखंड के पटेलपुर के नजदीक दुर्गा स्थान मोहल्ले में कई वर्षों से जक्ष्मी जी की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। Sale of worship materials continued throughout the day