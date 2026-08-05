Lakhisarai News: गुरुदक्षिणा समर्पण, संस्कार और कर्तव्यबोध की परंपरा है : देवेंद्र कुमार

Lakhisarai News: - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरुदक्षिणा कार्यक्रम में राष्ट्रसेवा, संस्कृति और संगठन की भावना पर दिया गया बल

Lakhisarai News: कजरा,एक संवाददाता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) सूर्यगढ़ा खंड की ओर से पोस्ट ऑफिस गली के पीछे स्थित श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी परिसर में गुरुदक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों, प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान उपस्थित स्वयंसेवकों ने राष्ट्र, समाज और संस्कृति के प्रति समर्पण की भावना को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संघ के विभाग प्रचारक देवेंद्र कुमार ने गुरुदक्षिणा की परंपरा पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गुरुदक्षिणा केवल आर्थिक सहयोग का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समर्पण, संस्कार, जिम्मेदारी और कर्तव्यबोध का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों द्वारा अपनी श्रद्धा से अर्पित की गई गुरुदक्षिणा संगठन के कार्यों को गति देने के साथ-साथ राष्ट्र और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को भी मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि संघ का मूल उद्देश्य समाज में संगठन, सेवा, संस्कार और राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास करना है। स्वयंसेवकों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचकर सेवा कार्यों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

भारत की संस्कृति और मूल्य उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति "वसुधैव कुटुंबकम्" की भावना पर आधारित है और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। अपने संबोधन में देवेंद्र कुमार ने स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सम्मेलन में दिए गए ऐतिहासिक भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने सदैव विश्व को शांति, सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति प्रकृति, जीव-जंतुओं तथा समस्त सृष्टि के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव सिखाती है।

वैश्विक शांति की दिशा में भारत की भूमिका भारत कभी विस्तारवादी नीति का समर्थक नहीं रहा, बल्कि उसने हमेशा विश्व शांति और मानव कल्याण का मार्ग अपनाया है। उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में पूरा विश्व शांति की तलाश में भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। उन्होंने कहा कि देश में अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संगठन निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य कर रहे हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपने देश, संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं पर गर्व करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवकों ने राष्ट्रहित और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन सूर्यगढ़ा खंड के सह खंड कार्यवाह आलोक कुमार ने किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, स्वयंसेवकों एवं प्रबुद्ध नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए संगठन की गतिविधियों में निरंतर सहयोग की अपेक्षा जताई। इस अवसर पर जिला बौद्धिक प्रमुख नवीन कुमार निराला,प्रशांत कुमार,दयानंद जी,आलोक कुमार शर्मा, खंड बौद्धिक प्रमुख डॉ. नीरज कुमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष विपिन कुमार गुप्ता, सुग्गा जी, शशिकांत सिंह सहित दर्जनों स्वयंसेवक, छात्र-छात्राएं एवं क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ हुआ।