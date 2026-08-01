Lakhisarai News: सावन की पवित्रता पर लग रहा दाग, शहर में सड़कों पर सज रहीं मांस मछली की दुकानें

Lakhisarai News: - जलाभिषेक करने मंदिर जा रहे शिवभक्तों और कांवरियों में बढ़ रहा भारी आक्रोशसावन की पवित्रता पर लग रहा दाग, शहर में सड़कों पर सज रहीं मांस मछली की दुकानें

Lakhisarai News: ​लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। पवित्र सावन महीने की शुरुआत के साथ ही पूरा जिला भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन है। चारों ओर हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। एक तरफ जहां श्रद्धालु कतारबद्ध होकर मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन और नगर परिषद के दावों की पोल सड़कों पर साफ खुल रही है। प्रशासन के आदेश और प्रतिबंध के बावजूद शहर के मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर खुलेआम मांस-मछली की दुकानें सज रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंच रही है।

मंदिर आने जाने वाले रास्तों पर बिक रहा मांस: ​सावन मास में शिवभक्तों की भारी भीड़ शिवालयों की ओर उमड़ती है। शहर के प्रमुख मार्गों से सुबह-सुबह जब श्रद्धालु पूजा की थाली और गंगाजल लेकर मंदिरों की तरफ जाते हैं, तो उन्हें सड़कों के किनारे बिना किसी आड़ के बिक रहे मांस-मछली के दृश्यों का सामना करना पड़ता है। खुले में कट रहे मांस और फैली गंदगी से उठने वाली दुर्गंध के कारण राहगीरों और श्रद्धालुओं का पैदल चलना भी दूभर हो गया है।

सिर्फ कागजों तक सीमित है प्रशासन का आदेश: ​स्थानीय नागरिकों और प्रबुद्धजनों का आरोप है कि हर वर्ष सावन शुरू होने से पहले जिला प्रशासन और नगर परिषद द्वारा मंदिरों के आसपास तथा मुख्य सड़कों पर मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने के बड़े बड़े आदेश जारी किए जाते हैं। लेकिन धरातल पर इन आदेशों का कोई असर नहीं दिखता। नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई के लिए न तो कोई फ्लाइंग स्क्वाड सक्रिय है और न ही शहर में कोई नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासनिक सुस्ती और कार्रवाई न होने के कारण दुकानदारों के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं और वे नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं।

कड़ी कार्रवाई की उठी मांग: ​शहरवासियों, विभिन्न हिंदू संगठनों और श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन तथा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से मांग की है कि सावन के पवित्र महीने को ध्यान में रखते हुए मुख्य मार्गों और धार्मिक स्थलों के आसपास मांस मछली की खुली बिक्री पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। यदि प्रशासन ने जल्द ही इस मामले में सख्ती नहीं दिखाई तो लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट सकता है।