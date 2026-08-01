Lakhisarai News: डीएम की अध्यक्षता में राजस्व कर्मियों, बीआरपी व कार्यपालक सहायकों का रैंडमाइजेशन के तहत स्थानांतरण
Lakhisarai News: लखीसराय में शनिवार को समाहरणालय परिसर स्थित जिला एनआईसी कार्यालय में राजस्व विभाग के कर्मचारी, शिक्षा विभाग के बीआरपी और जिला आपूर्ति शाखा के कार्यपालकों के स्थानांतरण की रैंडमाइजेशन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों को समयसीमा के भीतर नया योगदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। जिला पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय परिसर स्थित जिला एनआईसी कार्यालय में राजस्व विभाग के राजस्व कर्मचारियों, शिक्षा विभाग के बीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) तथा जिला आपूर्ति शाखा के कार्यपालक सहायकों के स्थानांतरण की रैंडमाइजेशन प्रक्रिया संपन्न कराई गई।
स्थानांतरण प्रक्रिया
स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन प्रणाली के माध्यम से की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्थानांतरित कर्मियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर नए पदस्थापन स्थल पर योगदान सुनिश्चित कराया जाए, ताकि विभागीय कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
प्रशासनिक कार्यों में दक्षता
उन्होंने कहा कि रैंडमाइजेशन प्रणाली से स्थानांतरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनती है तथा प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने में भी मदद मिलती है। इस अवसर पर अपर समाहर्ता नीरज कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी यदुवंश राम, स्थापना उपसमाहर्ता, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (पीएम पोषण), प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों की मौजूदगी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप स्थानांतरण की कार्रवाई पूरी की गई। जिला प्रशासन ने बताया कि रैंडमाइजेशन के माध्यम से किए गए स्थानांतरण का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाना है, ताकि विभिन्न विभागों में कार्यों का सुचारु संचालन सुनिश्चित हो सके।
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