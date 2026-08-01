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Lakhisarai News: सीएचसी परिसर में जल जमाव से हो रही परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा के सीएचसी परिसर में बारिश के कारण जल जमाव हुआ, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुराने भवन के पास पानी भरने से आने-जाने वाले लोगों को कठिनाई हो रही है। मरीजों ने यह भी बताया कि लिंक रोड की स्थिति खराब है।

Lakhisarai News: सीएचसी परिसर में जल जमाव से हो रही परेशानी

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा। स्थानीय सीएचसी परिसर में बारिश के कारण शनिवार को जल जमाव देखने को मिला। मरीजों ने बताया कि बारिश होने पर पुराने भवन के बगल में जल जमाव हो जाता है। इससे आने-जाने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। कई मरीजों ने बताया कि लिंक रोड की भी स्थिति अच्छी नहीं है।

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