Lakhisarai News: सीओ द्वारा लगाया गया जनता दरबार
Lakhisarai News: चानन में आयोजित जनता दरबार में सीओ रवि प्रसाद पासवान ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं। इस मौके पर छह से अधिक जमीनी विवादों के मामलों को उठाया गया, जिनमें से दो का समाधान तुरंत किया गया। सीओ ने हर शनिवार जनता दरबार आयोजित करने की जानकारी दी।
Lakhisarai News: चानन। अंचल कार्यालय चानन में सीओ रवि प्रसाद पासवान की अध्यक्षता में शनिवार को जनता दरबार लगा कर लोगों की समस्याएं सूनी गई। जनता दरबार में करीब आधा दर्जन से ज्यादा जमीनी विवाद से संबंधित मामले आए, जिसमें दो मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। सीओ ने कहा कि हर षनिवार को जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सूनी गई।
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