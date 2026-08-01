Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhisarai News: सीओ द्वारा लगाया गया जनता दरबार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
Follow us on Google News
share

Lakhisarai News: चानन में आयोजित जनता दरबार में सीओ रवि प्रसाद पासवान ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं। इस मौके पर छह से अधिक जमीनी विवादों के मामलों को उठाया गया, जिनमें से दो का समाधान तुरंत किया गया। सीओ ने हर शनिवार जनता दरबार आयोजित करने की जानकारी दी।

Lakhisarai News: सीओ द्वारा लगाया गया जनता दरबार

Lakhisarai News: चानन। अंचल कार्यालय चानन में सीओ रवि प्रसाद पासवान की अध्यक्षता में शनिवार को जनता दरबार लगा कर लोगों की समस्याएं सूनी गई। जनता दरबार में करीब आधा दर्जन से ज्यादा जमीनी विवाद से संबंधित मामले आए, जिसमें दो मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। सीओ ने कहा कि हर षनिवार को जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सूनी गई।

ये भी पढ़ें:Katihar News: जनता दरबार में तीन मामला दर्ज हुआ
ये भी पढ़ें:Katihar News: पांच मामलों का किया गया ऑन द स्पॉट निष्पादन
ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: किशनगंज : जनता दरबार में भूमि विवाद के मामलों की हुई सुनवाई
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhisarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।