Lakhisarai News: गांधी मैदान में होगा स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह, तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा जिला प्रशासन

Lakhisarai News: लखीसराय में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। 15 अगस्त को गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा, जहां ध्वज फहराया जाएगा। बारिश के कारण जल निकासी की तैयारी की जा रही है। रिहर्सल के दौरान जवानों को अनुशासन पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों द्वारा सभी तैयारियों की निगरानी की जा रही है।

Lakhisarai News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आगामी 15 अगस्त को गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ विभिन्न कार्यक्रम होंगे। लगातार हो रही बारिश के कारण गांधी मैदान के कई हिस्सों में पानी जमा हो गया था। इसे देखते हुए नगर परिषद की ओर से मोटर पंप के माध्यम से जल निकासी की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही नगर परिषद कर्मियों द्वारा मैदान परिसर में उगी घास की साफ-सफाई भी कराई जा रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर मंगलवार की सुबह गांधी मैदान में रिहर्सल कराया गया।

रिहर्सल विवरण सुबह करीब सात बजे से पुलिस जवानों और विभिन्न टुकड़ियों ने परेड का अभ्यास किया। सार्जेंट द्वारा जवानों को कदमताल, परेड की विभिन्न गतिविधियों और अनुशासन से जुड़े बिंदुओं की जानकारी दी गई। रिहर्सल के दौरान सामने आने वाली कमियों को चिह्नित कर उन्हें दूर करने का निर्देश भी दिया गया, ताकि स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के दौरान किसी प्रकार की कमी या चूक की गुंजाइश न रहे। रिहर्सल में बीएमपी महिला बटालियन, जिला पुलिस की महिला एवं पुरुष बटालियन के साथ-साथ होमगार्ड के जवानों ने हिस्सा लिया। जवानों को कदम से कदम मिलाकर परेड करने, निर्धारित दिशा में मुड़ने और अन्य गतिविधियों का अभ्यास कराया गया। अधिकारियों की निगरानी में जवानों को बार-बार अभ्यास कराया जा रहा है, ताकि मुख्य समारोह के दिन सभी टुकड़ियां बेहतर समन्वय के साथ अपना प्रदर्शन कर सकें। वहीं, स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्रों की साफ-सफाई एवं सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू कर दिया गया है।

साफ-सफाई और तैयारियाँ मैदान परिसर में जलजमाव को दूर करने के साथ घास की कटाई और सफाई कराई जा रही है। संग्रहालय के समीप भी घास एवं झाड़ियों की सफाई का कार्य शुरू किया गया है। मैदान में रंग-रोगन सहित अन्य आवश्यक तैयारियां भी कराई जा रही हैं। जिला प्रशासन का प्रयास है कि 15 अगस्त को आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के दौरान गांधी मैदान में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। समारोह स्थल को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के साथ-साथ परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को भी समय रहते पूरा किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा तैयारियों की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी कार्यक्रम निर्धारित समय पर सुचारू रूप से संपन्न हो सकें।