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Lakhisarai News: विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा के स्थानीय विद्युत आपूर्ति केन्द्र से गुरुवार को घंटों तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही, जिससे ग्राहकों को जींद परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्राहकों का कहना है कि बरसात में अक्सर फॉल्ट आ जाता है। विद्युत कर्मचारी जेई नीरज कुमार ने बताया कि फॉल्ट ठीक किया गया और मरम्मत कार्य जारी है।

Lakhisarai News: विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से परेशानी

Lakhisarai News: सूर्यगढ़ा। स्थानीय विद्युत आपूर्ति केन्द्र से गुरुवार को घंटों विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से ग्राहकों को परेशानी झेलनी पड़ी। ग्राहकों ने बताया कि बरसात आने पर बराबर ही विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। कहीं न कहीं फॉल्ट हो जाता है। जेई नीरज कुमार ने बताया कि फॉल्ट को ठीक किया गया। बीच में बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। लगातार मरम्मत कार्य विद्युत कर्मी कर रहें हैं।

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